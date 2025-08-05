0728豪雨農損逾3億 屏東縣占3成最多

有關台南柳營區果毅地區因土石流導致民宅地基掏空，南市府指出，2日發生地基掏空事件，民政局、水利局及區公所第一時間皆派員至現場討論如何因應，也調派怪手進行鋼板打樁，期能減緩山坡地崩塌速度，可惜房屋地基仍

2025-08-05 16:18