0728豪雨農損逾3億 屏東縣占3成最多
農業部統計，7月28日中南部豪雨造成的農業災害損失，截至今天上午已超過新台幣3億元，其中以屏東損失9000多萬元最多，占了3成。
農業部發布新聞稿指出，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至8月5日上午11時止，農業產物及民間設施估計損失共3億1158萬元。
農業部統計各縣市受損情形，以屏東縣9197萬元（占30%）最多，其次是台中市7396萬元（占24%）、高雄市6617萬元（占21%）、嘉義縣3135萬元（占10%）、南投縣2856萬元（占9%）、苗栗縣1288萬元（占4%）較嚴重。
農業部說，農產損失部分，估計2億1892萬元（含養蜂損失12萬元），農作物被害面積1964公頃，損害程度23%，換算無收穫面積445公頃，受損作物主要為柿，被害面積572公頃，損害程度20%，換算無收穫面積114公頃，損失金額6938萬元，其次為棗、薑、鳳梨及木瓜等。
另畜產損失2158萬元，受損畜禽主要為豬2089頭，受損金額1653萬元，其次為雞、鵝及鴨；漁產損失537萬元，主要為吳郭魚。
民間設施損失部分，估計損失金額6571萬元，包括農田流失及埋沒，估計損失金額5950萬元，主因為高雄市農田流失29.5公頃、埋沒37.5公頃；畜禽設施部分，估計損失621萬元，主因畜禽舍毀損。
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