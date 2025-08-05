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「皆大歡喜」助台南！蔣勳捐「金剛經」書法作品義賣盼災後重生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南，知名藝術家蔣勳（左三）深感災情慘重，決定無償捐出書法作品「金剛經」立軸進行義賣，隨即被建設公司以60萬收購，今在台南新營文化中心舉行捐贈儀式，市長黃偉哲（右四）也出席回贈感謝狀。記者萬于甄／攝影
丹娜絲颱風重創台南，知名藝術家蔣勳（左三）深感災情慘重，決定無償捐出書法作品「金剛經」立軸進行義賣，隨即被建設公司以60萬收購，今在台南新營文化中心舉行捐贈儀式，市長黃偉哲（右四）也出席回贈感謝狀。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風重創台南，知名藝術家蔣勳深感災情慘重，決定無償捐出書法作品「金剛經」立軸進行義賣，隨即被建設公司以60萬收購，今在台南新營文化中心舉行捐贈儀式，蔣勳提到，金剛經結尾4字是「皆大歡喜」，相信是讓大眾皆大歡喜過好的日子，別再受災難侵害。

台南7月份接連受到颱風丹娜絲及0728、0802豪大雨侵襲，農漁產業及民宅嚴重損失，市府在第一時間也成立「丹娜絲颱風災害捐款」專戶，後續善款將秉持專款專用原則，協助受災戶生活重建。

台南市長黃偉哲說，丹娜絲颱風對台南市、南台灣，甚至整個台灣來說，都是相當大的考驗，颱風更造成不少災損，但也見證來自社會各界的溫情與行動力；蔣勳不僅是藝文界的重要推手，更在關鍵時刻以行動展現大愛，其捐贈義賣善行令人感動。

蔣勳表示，自從父親過世後就有抄寫金剛經的習慣，同時也幫助自己度過艱難的時刻，看見此次丹娜絲颱風災情，想起金剛經結尾4字是「皆大歡喜」，相信金剛經不僅能幫助自己個人度過艱難，也能讓大眾皆大歡喜過好的日子，別再受災難侵害，此次作品也加蓋「皆大歡喜」印章，祈願台灣風調雨順、國泰民安。

文化局說明，蔣勳義賣作品「金剛經」已由欣雄建設實業股份有限公司以60萬元購入收藏，此外，和通文化藝術基金會聞訊後也慷慨捐款60萬，合計共120萬元善款，將全數投入災區修復與重建工作，落實展現藝文與企業攜手援助災後的溫暖力量。

此外，蔣勳去年起進駐台南，由市府文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會三方合作，在水交社文化園區設立「和通蔣勳書房」，吸引不少藝術愛好者到訪，兼具藝文推廣與城市觀光效益。

蔣勳提到，金剛經結尾4字是「皆大歡喜」，相信是讓大眾皆大歡喜過好的日子，別再受災難侵害，也祈願台灣風調雨順、國泰民安。記者萬于甄／攝影
蔣勳提到，金剛經結尾4字是「皆大歡喜」，相信是讓大眾皆大歡喜過好的日子，別再受災難侵害，也祈願台灣風調雨順、國泰民安。記者萬于甄／攝影

蔣勳 丹娜絲颱風

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