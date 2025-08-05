暴雨重創中南部！學者分析：洪水預測拉200年 沒跟上氣候變遷

暴雨災情停不了，南部人如何是好？政府真的沒在處理嗎？近期西南氣流帶來的豪雨肆虐中南部地區，高雄、屏東、台南多個鄉鎮累積雨量已直逼2009年的莫拉克風災，在多地釀成嚴重災情。防災學者指出，儘管中央與各地方政府，長年來對治水均投入相當多的精力與經費，但雨災仍然發生，原因可能出在團隊思惟未跟上氣候變遷轉變的速度。為何洪水週期設定防兩百年一次，恐不符現實？

根據消防署提供的最新數據，這場雨災已造成5死、3失蹤、78傷，其中最讓人驚心動魄的是高雄市桃源區小客車翻覆案，車上5人僅尋回2人，但均已死亡，其中一人甚至只尋獲部分軀體、身份待確認，其他3人仍在搜救中。

另外，經濟部的報告也指出，此次雨災共停水8712戶，仍有3801戶等待修復；停電54489戶，待修復的也還有303戶。中央火速成立災後復原前進指揮所，並指派政務委員兼工程會主委陳金德進駐外，行政院長卓榮泰4日更再度南下勘災，強調將把728豪雨納入「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，經費上看300億。總總訊息顯示，此次雨災已重創中南部。

重建工作未完成，中南部已被丹娜絲嚴重脆弱化

但中颱丹娜絲襲台已是7月上旬的事情，區區的西南氣流，為何會對中南部造成這麼大的災情？「以往我們的思惟都會認為，颱風來才會致災，但如果你仔細看一下，現在許多災害，大多在颱風來後才發生。」銘傳大學都市設計與永續發展學系主任林文苑受訪指出，7月初的丹娜絲颱風雖僅為中颱，但其行進路徑相當罕見——由台灣海峽南部北上，直接登陸嘉義布袋，結構未遭中央山脈破壞，使得中南部地區已被風災攻擊的相當脆弱，至今尚未復原，為後續的728雨災埋下伏筆。

接著，西南氣流自7月28日開始為中南部地區帶來強降雨，高雄市茂林區與桃園區，自7月28日到8月4日止，累積雨量分別為2785.5mm（釐米）、2423mm，累積雨量已接近2009年莫拉克風災的程度，「這樣高頻率的雨量衝擊，說真的，下到哪裡都會致災。」林文苑表示，不管中央還是地方，這些年都已在治水方面投入相當多的精力與經費，為何雨災還是發生？原因可能是治水思惟尚未跟上氣候變遷的速度。

洪水設計防200年一次，不符現實？

他指出，以往政府在談治水的時候，會設定一個洪水週期，比如說要防200年一次的洪水，但隨著全球氣候變遷步調加速，過去巴黎協定設定「以工業革命前的水平為基準，將全球平均升溫控制在2°C內，並致力達到以升溫幅度1.5°C為上限」的目標，但如今1.5°C的目標已不可能實現，代表氣候變遷帶來的威脅將越來越大，在這樣的情況下，「所謂防200年一次週期的洪水還有沒有用，基本上就要存疑。」

目前國科會正與國家災害防災科技中心（NCDR）合作推動「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」，參考聯合國「政府間氣候變化專門委員會（IPCC）」的做法，對本世紀中、世紀末的台灣降雨量進行推估，而這個工具，可以成為未來政府治水計畫的指南針。林文苑建議，未來台灣的治水措施，應跳脫傳統框架，改以氣候變遷角度進行思考，來重新設計防洪的排水系統、堤防等等，盡可能地減輕氣候變遷帶來的衝擊。

不做完整配套，暴雨來水溝做再大也沒用

「必須要去思考洪水的根源是什麼，」他指出，單純就治水這一塊來講，可分為內水（排水系統）與外水（流域治理）兩個領域來談。以排水系統來說，可以透過國土計畫城鄉發展地區、農業發展地區、國土保育地區的規劃，讓雨水儘量滲進土壤，並搭配其他的滯洪措施，用最大程度減少因開發造成的表面逕流。否則，一但表面逕流過大，「基本上那個水下來的時候，不管你水溝做得再大條也沒有用。」

至於流域治理的部分，最重要就是做好水土保持工作，一方面最大程度減少土石流的發生外，也能降低水位暴漲產生的倒灌、溢淹風險，而這方面，也可透過國土計畫去進行設計。

「現在談防災，不能夠只有談災害防治，更要談到整體氣候變遷的調適，」林文苑建議，政府應該去評估在氣候變遷影響下，未來每年會有多少雨量將降到台灣，再針對這些推估的雨量進行治水計畫，這才是治本的方式。

（本文出自2025.08.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）