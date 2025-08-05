台南豪雨積淹水災情慘重 清淤費用遭質疑挪用 市府喊冤

受丹娜絲颱風及西南氣流豪大雨影響，台南市7月迄今累計降雨量逾2000毫米，各區都有積淹水災情傳出，引發外界質疑清淤費用遭挪用，連民進黨代理秘書長何博文都南下清水溝，對此，水利局今開記者會說明，強調清淤經費未遭挪用，且實際投入超越中央補助。

台南自7月起下了將近1個月的雨，且時雨量紛紛突破往年紀錄，不僅後壁、白河等傳出積淹水災情，0802豪大雨更造成安定、永康、仁德等多處積淹水，讓外界質疑市府清淤不利、清淤費用遭挪用，連何博文都親自到後壁菁寮清理水溝淤泥及雜草，引發議論。

水利局長邱忠川今強調，台南市政府沒有挪用經費，且清淤費用高於中央一般性補助款經費，再者，台南市面對清淤最重時效，因此透過簡化程序，快速申請經費，在汛期前完成各處雨水下水道清淤作業，讓豪大雨來襲時，降低淹水風險。

邱忠川說明，市府從2020年至2022年共獲中央一般性補助款總計8780.5萬元，同期市府在全市區公所編列雨水下水道清淤預算費用達1.1億，台南市除中央一般性補助款外，還投入自籌預算來辦理雨水下水道清淤工作，並無挪用問題。

他提到，近年來台南面臨因氣候變遷導致的極端天氣挑戰，全市雨水下水道清淤工作更是市府施政重點項目，因此，2020年至2022年間共辦理118件雨水下水道清淤案件，並完成雨水下水道清淤長度達40萬2413公尺、清淤量約8萬1873立方公尺，清淤成果會定期列管及追蹤。

另外，市議員朱正軒說，此次豪大雨造成永康中排瓶頸段回堵，像是三民、蔦松、烏竹和龍潭一帶淹水，中正南北路也有淹水，而在大灣路崑山段及大仁街一帶也遭遇淹水，但退水速度確實比起過去快很多，鄉親也普遍認同這次時雨量103.5毫米極端降雨，確實考驗嚴峻。