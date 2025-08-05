連日下雨農田淹水 45歲農民冒雨移動沉水馬達疑觸電身亡

彰化縣1名江姓農民昨移動抽水機，疑似觸電不幸身亡，埤頭消防分隊獲報趕到，檢查他已氣絕一段時間，未送醫急救。「最強菜農」林佳新在個人臉書披露這個不幸意外，提醒農民雨天使用農具時要留意安全。

彰化縣下雨超過一周，很多農田積水抽不完，據了解，埤頭鄉江姓農民昨下午到農田移動抽水機時，疑似抽水機漏電，他站在田邊觸電不幸昏厥，被別的農民發現通報119到場，消防救護人員趕到檢查江姓農民已無呼吸心跳一段時間，未送醫急救。江姓農民真正死因由北斗警分局報請相驗釐清。

林佳新在個人臉書發文表示，天候不佳時叫農夫為了安全不出門，其實不太可能，「因為每個農作物都像我們的親生孩子一樣」，有朋友說過「我們可以死，農作物不可以，因為農作物死了，我們一家大小就斷炊了。」

林佳新提醒農民，新式抽水機的開關盒都會裝漏電斷路器，但上一代電力開關通常省略漏電斷路器，不管是防水膠布的硬化或長久使用的摩擦，抽水機都可能發生漏電，因此建議使用沉水馬達抽水前先關閉電源再移動，抽水機用外都可能絕緣受損，最好在電源處加設漏電斷路器，一個漏電斷路器才幾百元，可保護農民避免因漏電而觸電。

林佳新最後祝福這名青農一路好走，無煩惱跟菩薩好好修行，也祈願天公疼惜所有農民朋友，都能平安。