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南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

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南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台20臨105線44K（向陽管制哨）開放有條件通行。圖／公路局提供
台20臨105線44K（向陽管制哨）開放有條件通行。圖／公路局提供

0728西南氣流在高雄山區降下超大豪雨，造成南橫公路多處坍方、水淹路面，目前勤和至復興路段仍中斷，導致位在山區的桃源區往高雄交通受阻，公路局今早已緊急搶通桃源區往西至台東道路，後續每日將開放3個時段通行，解決部落民眾醫療聯外通行和民生物資補給需求，當地通往高雄市的路(勤和至復興段)預計7日下午搶通完成。

近期大雨造成台20臨93線便道勤和至復興路段，98k處因前後路嚴重路基淘空及水淹路面無法通行，台20臨105線0K至44K、梅山至向陽路段也有多處坍方，導致桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里3里對外交通中斷。公路局南區養護工程分局搶修梅山至向陽路段，已於今天早上9點搶通梅山口以東路段，可提供桃源區復興以上3里往台東方向緊急通行，恢復聯外交通並解除孤島問題。

南區養護工程分局表示，目前梅山口至向陽路段搶通後，往東通行時段為早上9時至9時30分、中午12時至12時30分、下午2時至2時30分，考量路段各災點須持續巡查路基、加強作業及路面整理，明日起也將分上述3時段通行；通行僅提供部落民眾醫療聯外通行及民生物資運輸補給等緊急需求，通行車種僅開放5噸以下小型車。

而台20線南横公路西端除台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興)道路中斷外，台20線98.5K因荖濃溪溪水暴漲溢淹路面；南區養護工程分局甲仙工務段表示，若山區雨勢趨緩，在安全前提之下，預計於8月7日下午5時搶通完成，可提供桃源區居民西向往高雄管制通行使用。

桃源區區長杜司偉表示，南橫公路上約有6個里因此次大雨造成交通受阻，其中靠近北邊的3里較嚴重，包括拉芙蘭里、復興里、梅山里，截至昨晚有約452位民眾、工程人員受困山區，「物資目前仍充足，感謝各界湧入善心物資」，目前勤和里、高中里、桃源里的對外聯繫道路是管制狀態，僅讓物資車輛和緊急車輛通行，外界物資會統一放在寶來消防隊，由公所人員協助領取。

0728西南氣流於高雄山區降下超大豪雨，造成南橫公路多處坍方、水淹路面，目前勤和至復興路段仍中斷，導致位在山區的桃源區往高雄交通受阻。記者宋原彰／翻攝
0728西南氣流於高雄山區降下超大豪雨，造成南橫公路多處坍方、水淹路面，目前勤和至復興路段仍中斷，導致位在山區的桃源區往高雄交通受阻。記者宋原彰／翻攝
0728西南氣流於高雄山區降下超大豪雨，造成南橫公路多處坍方、水淹路面，目前勤和至復興路段仍中斷，導致位在山區的桃源區往高雄交通受阻。記者宋原彰／翻攝
0728西南氣流於高雄山區降下超大豪雨，造成南橫公路多處坍方、水淹路面，目前勤和至復興路段仍中斷，導致位在山區的桃源區往高雄交通受阻。記者宋原彰／翻攝
0728西南氣流於高雄山區降下超大豪雨，造成南橫公路多處坍方、水淹路面，目前勤和至復興路段仍中斷，導致位在山區的桃源區往高雄交通受阻。記者宋原彰／翻攝
0728西南氣流於高雄山區降下超大豪雨，造成南橫公路多處坍方、水淹路面，目前勤和至復興路段仍中斷，導致位在山區的桃源區往高雄交通受阻。記者宋原彰／翻攝

桃源 向陽 台東

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