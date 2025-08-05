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高雄大雨路面現窟窿 10分鐘造成4車爆胎 車主向市府求償
高雄市因連日下雨，昨晚在楠梓區德民路造成路面破損，形成窟窿。車輛經過窟窿，連連爆胎，10分鐘內共有4輛車爆胎，車主將向市府求償。
據了解，昨天傍晚，高雄市區下起大雨，約晚間6時50分起，多輛車路過高雄市楠梓區德民路楠梓科技園區外，突然連傳車輛爆胎，車主停車查看，才知道路面窟窿造成爆胎，向警方報案。
據悉，昨晚6時50分至7時，共有4輛轎車經過1個約30公分窟窿時爆胎。48歲的歐姓男子向警方說，因大雨視線不佳，輪胎壓過坑洞，劇烈震動後，覺得車輪有問題，停車找原因才知路面坑洞造成爆胎。後來再經過窟窿的3名車主也同因此爆胎。
警方趕緊在窟窿前擺放三角錐，並派員警警戒，才沒再有其他車輛再爆胎。車主提及公共設施造成車輛受損，打算求償，警方已同時通報市府1999處理。
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