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121廠商協力投入 行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院協調各部會認養災區及投入資源，加速災後復原工作之推動。圖／內政部提供
行政院協調各部會認養災區及投入資源，加速災後復原工作之推動。圖／內政部提供

行政院為重視丹娜絲颱風對雲嘉南地區造成嚴重災損，並在7月31日成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由行政院政委陳金德擔任指揮官，協調各部會認養災區及投入資源，加速災後復原工作之推動，並經由中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會與臺灣區綜合營造業同業公會共同努力下，共有121家廠商可投入災後復原工作，並會以協助災區弱勢戶房屋住宅復原修繕為優先。

內政部表示，同日就指派國土管理署南區都市基礎工程分署同仁進駐臺南市佳里區公所，偕同地方政府及營造廠商組成修繕小組展開實地勘察，協助受災民眾彙整修繕需求及進行相關丈量、估價及簽約等事宜，以及後續備料施工等工作，民眾無須再煩惱工人、材料及價格等惱人的問題。

截至4日止，國土署已完成佳里區受災戶23戶會勘作業並持續增加媒合中，在子龍里已有1戶三合院屋頂順利展開屋頂修繕工程，預計10日內可完工。中央會持續偕同地方及民間力量，加快修繕工作進度，協助民眾儘速修復家園。

內政部最後表示，行政院長卓榮泰今日也前往臺南市柳營區視察房屋修繕重建情形，在營造業相關公會的共同努力下，感謝已有許多廠商進駐災區，貢獻專業全力協助受災戶進行住宅復原修繕工程，而在修繕過程中所產生的營建廢棄物石棉瓦，也都依照作業流程統一運至指定地點，由在地公所妥善處理，以免產生影響公共衛生及生活品質等問題。

另為使災區能夠迅速復原，行政院日前也核定「家園復原慰助金」及「上工津貼補助金」2專案，透過慰助金發放來減輕災民修繕負擔，對於積極投入災區受災房屋修繕之施工廠商也給予支持。

石棉 內政部 廢棄物

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