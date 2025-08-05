影／丹娜絲颱風加西南氣流帶來雨量 屏東鳳梨泡在水裡

丹娜絲颱風加西南氣流影響帶來強勁雨量。屏東縣鳳梨農民嘆，現正值鳳梨生長期，以往遇雨水通常8月後，今年7月上旬颱風來襲後雨也跟著來，「雨下太久了，鳳梨泡在水中」，影響根系發展，屏東縣府農業處統計，災損部分鳳梨受損最多面積達125.4公頃，災損金額1369萬餘元。

屏東縣府農業處統計，0728豪雨造成屏東縣農作物災情仍統計中截至4日下午4時，各公所速報作物災損包括玉米、甘蔗、蘆筍、竹筍、 山蘇、洋香瓜、香瓜、胡瓜、冬瓜、苦瓜、茄子、菜豆、毛豆、絲瓜、香蕉、鳳梨、檸檬、葡萄柚、番石榴、木瓜、蓮霧、百香果、紅龍果、玫瑰、蘭花、水稻、其他特作等34項作物，受損面積679.74公頃，損失金額9197萬元。最大宗鳳梨125.40公頃，損失金額1369萬9000元。

鳳梨影響最大，高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，現正值鳳梨生長期，鳳梨幾乎都泡在水中，影響根系發展，加上雨下太久了，整個七月幾乎太陽露臉時間很少，加上下周恐又有西南氣流來襲，明年的鳳梨恐怕又會更小顆。

農業處指出，鳳梨受損面積最多125.4公頃、其次為香蕉81公頃、第三為棗子、檸檬，目前通報的受損面積55公頃。

縣長周春米今下午3時到高樹鄉勘查鳳梨與蜜棗相關農損。