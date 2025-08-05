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影／丹娜絲颱風加西南氣流帶來雨量 屏東鳳梨泡在水裡
丹娜絲颱風加西南氣流影響帶來強勁雨量。屏東縣鳳梨農民嘆，現正值鳳梨生長期，以往遇雨水通常8月後，今年7月上旬颱風來襲後雨也跟著來，「雨下太久了，鳳梨泡在水中」，影響根系發展，屏東縣府農業處統計，災損部分鳳梨受損最多面積達125.4公頃，災損金額1369萬餘元。
屏東縣府農業處統計，0728豪雨造成屏東縣農作物災情仍統計中截至4日下午4時，各公所速報作物災損包括玉米、甘蔗、蘆筍、竹筍、 山蘇、洋香瓜、香瓜、胡瓜、冬瓜、苦瓜、茄子、菜豆、毛豆、絲瓜、香蕉、鳳梨、檸檬、葡萄柚、番石榴、木瓜、蓮霧、百香果、紅龍果、玫瑰、蘭花、水稻、其他特作等34項作物，受損面積679.74公頃，損失金額9197萬元。最大宗鳳梨125.40公頃，損失金額1369萬9000元。
鳳梨影響最大，高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，現正值鳳梨生長期，鳳梨幾乎都泡在水中，影響根系發展，加上雨下太久了，整個七月幾乎太陽露臉時間很少，加上下周恐又有西南氣流來襲，明年的鳳梨恐怕又會更小顆。
農業處指出，鳳梨受損面積最多125.4公頃、其次為香蕉81公頃、第三為棗子、檸檬，目前通報的受損面積55公頃。
縣長周春米今下午3時到高樹鄉勘查鳳梨與蜜棗相關農損。
農業處提醒各鄉鎮市公所，倘有災情，請盡速依農業天然災害救助辦法及農產業天然災害救助作業要點辦理查報。
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