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南氣流雨彈連炸8天 嘉義除濕機熱銷自助烘衣店業績翻倍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南氣流雨彈連炸8天，嘉義除濕機熱銷。記者魯永明／攝影
南氣流雨彈連炸8天，嘉義除濕機熱銷。記者魯永明／攝影

嘉義縣市受西南氣流襲擊，豪大雨一連下了8天，今天太陽總算露臉，降雨期間城市濕氣瀰漫、衣物難乾。民眾抱怨「衣服曬3天還是濕答答」，不僅家中環境潮濕發霉味重，曬在陽台的衣物也因長期受潮出現異味。這波持續濕冷潮濕天氣，意外帶動除濕機與自助烘衣店的生意暴增，成為雨季裡的「熱銷商機」。

嘉義多家大型賣場與電器行表示，近日除濕機詢問度與銷量大幅成長，部分人氣品牌甚至出現缺貨情況。業者指出，這波豪雨來得又急又長，加上夏季濕度高，讓許多原本只靠自然風乾衣物的家庭，決定添購除濕機，不僅用於加速室內晾衣，也能防止家具、牆壁因潮濕滋生黴菌。

除了除濕機，烘衣服務也成為熱門選擇。嘉市區自助洗衣店業者表示，豪大雨期間，烘衣機使用率幾乎全天滿檔，晚間甚至需要排隊等待。過去平日多為小家庭或學生使用，增加許多上班族與臨時客。業者笑稱，「雨下不停，烘衣店變成避雨、等衣乾好地方。」

陳姓市民說，家中小朋友衣服多且換洗頻繁，曬不乾的衣物都直接送到自助洗衣店烘乾，雖然增加開銷，但能立即穿上乾爽衣物，比在家曬上幾天卻還是潮濕好多了。根據嘉義氣象站資料，西南氣流豪雨期間，嘉市累積降雨723.5毫米，日均相對濕度接近90%，降雨頻繁間歇時間短，衣物難以透過自然晾曬乾燥。

醫師提醒，長時間穿著潮濕衣物易引發皮膚過敏、黴菌感染，民眾應保持衣物與環境乾燥，必要時使用除濕、烘乾設備。消防局呼籲民眾使用烘衣與除濕設備，注意用電安全。

嘉義 除濕機

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