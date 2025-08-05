太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

台20線南橫公路及台29線道路柔腸寸斷，桃源區復興等三里及那瑪夏區達卡努瓦里成孤島，因連日雨下不停，高雄市區分隔島「長香菇」。所幸今早各地陽光露臉，達卡努瓦里恢復聯外交通，桃源區長杜司偉也分享久違的日出照，並號召公部門補助的農用搬運車，準備將短缺的民生物資送入「北三里」。

山區連日豪雨不停，桃源復興、拉芙蘭、梅山交通中斷已經進入第7天，那瑪夏達卡努瓦里部落也同樣交通中斷，公路局預計今天可搶通南橫東段道路。此外，今早7時公路局也宣布解除台29線民生橋管制，達卡努瓦里居民可以恢復聯外交通。

雖然南橫勤和以上路段不通，天氣若放勤，山區替代農路可望通行四輪傳動車輛，桃源區公所昨晚就開始號召「英勇的桃源4x4農機」，預計上午11點在公所廣場集合上山，盼能克服艱難山路將物資送入北三里。區長杜司偉今早7點分享久違的日出照片，準備展開今天的物資運送工作。

「桃源4x4農機」是由農糧署及高雄市府連2年補助經費所購入的農用搬運車，因市府考量山區交通容易受阻，協助茂林、桃源及那瑪夏三原鄉農民所購買的農用車輛，馬力大、適合行駛山區崎嶇陡峭農路，今天剛好派上用場。