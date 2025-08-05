快訊

太扯！趙露思重病被當中邪 爆經紀公司軟禁酒店「找大師驅魔」

太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

想去美國？美簽新規：特定國家旅客入境須繳最高45萬元保證金

西南氣流灌飽仁義潭蘭潭用水無虞 蘭潭溢流仁義潭進水口淹沒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
西南氣流灌飽仁義潭，水情吃緊與飽灌情景對照。記者魯永明／攝影
西南氣流灌飽仁義潭，水情吃緊與飽灌情景對照。記者魯永明／攝影

嘉義因連日西南氣流豪雨，八掌溪暴漲，灌飽仁義潭蘭潭水庫，截至昨天合計蓄水量達3302萬立方公尺，蓄水率高達97.46%，水情由吃緊轉為豐沛充裕，蘭潭溢流，仁義潭進水口淹沒。

位在嘉市的蘭潭水庫呈現滿庫自然溢流現象，洩洪道湧出清澈水柱，形成豐水期特有的壯麗景觀，吸引不少市民駐足觀賞、拍照留念。位在番路鄉的仁義潭水庫，採防洪運轉策略，暫未自然溢流，但水位已淹沒進水口，逼近洩洪道水閘門頂，潭水更湧至高壓電塔基座附近，顯示水位極高。

為維護水庫安全，水公司第五區管理處表示，目前仁義潭水庫持續將水輸送至蘭潭水庫，供應民生用水，同時先行關閉取水口，保留蓄水空間，以應對可能持續的強降雨。蘭潭水庫因雨勢不斷，持續自然溢流；仁義潭水庫今年啟動試辦水下挖掘清淤計畫，目前正進行前置作業，水情充沛不影響工程進度。

南區水資源分署指出，嘉義縣市每天用水需求約25至30萬噸，今年上半年因降雨不足，必須由台南曾文、烏山頭及雲林湖山等水庫每日支援約10萬噸原水，以穩定供應。隨著近期嘉義地區水庫蓄水回升，已可回補至安全水位，跨區支援水量降至每日3萬噸，有效減輕其他水庫的調度壓力。

雖然目前水情趨穩，南區水資源分署仍提醒，面對氣候變遷與極端降雨頻率增加，水資源調度必須持續審慎規畫，呼籲民眾養成節水習慣，未來將依據氣候趨勢及水庫蓄水情況，靈活調整各地區供水量，確保民生、農業與工業用水無虞。

仁義潭進水口淹沒。記者魯永明／攝影
仁義潭進水口淹沒。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫採防洪運轉策略，暫未溢流，但水位淹沒進水口，逼近洩洪道水閘門頂，潭水更湧至高壓電塔基座附近，顯示水位極高。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫採防洪運轉策略，暫未溢流，但水位淹沒進水口，逼近洩洪道水閘門頂，潭水更湧至高壓電塔基座附近，顯示水位極高。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫採防洪運轉策略，暫未溢流，但水位淹沒進水口，逼近洩洪道水閘門頂，潭水更湧至高壓電塔基座附近，顯示水位極高。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫採防洪運轉策略，暫未溢流，但水位淹沒進水口，逼近洩洪道水閘門頂，潭水更湧至高壓電塔基座附近，顯示水位極高。記者魯永明／攝影
嘉義因連日西南氣流豪雨，八掌溪暴漲，灌飽仁義潭。記者魯永明／攝影
嘉義因連日西南氣流豪雨，八掌溪暴漲，灌飽仁義潭。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫取水口八掌溪水暴漲。記者魯永明／攝影
仁義潭水庫取水口八掌溪水暴漲。記者魯永明／攝影

水庫 蘭潭 仁義潭

延伸閱讀

丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山　暑假觀光業慘淡業者哀嘆旺季去了了

水氣逐漸減少！中南部降雨仍持續 大台北留意午後短延時大雨

西南氣流暴雨釀5死3失蹤78傷 全台農損達1億1927萬

28年首見！氣象署指西南氣流3大特色 累積雨量直逼莫拉克

相關新聞

西南氣流灌飽仁義潭蘭潭用水無虞 蘭潭溢流仁義潭進水口淹沒

嘉義因連日西南氣流豪雨，八掌溪暴漲，灌飽仁義潭與蘭潭水庫，截至昨天合計蓄水量達3302萬立方公尺，蓄水率高達97.46%...

影／西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近吳鳳橋便橋 用路人憂安全　

西南氣流8天帶來驚人雨量，嘉義縣八掌溪水暴漲，今年正值「八掌溪事件」25周年，事件地點台3線吳鳳橋正在改建施工，臨時便橋...

丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山 暑假觀光業慘淡業者哀嘆旺季去了了

嘉義縣阿里山森林遊樂區今天恢復開園，暑假旺季本應湧入大批避暑人潮，卻接連遭逢丹娜絲颱風與8天西南氣流豪雨侵襲，不僅休園多...

太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

台20線南橫公路及台29線道路柔腸寸斷，桃源區復興等三里及那瑪夏區達卡努瓦里成孤島，因連日雨下不停，高雄市區分隔島「長香...

高雄山區重創 土石流毀民宅

七月廿八日起豪雨不斷，總雨量超越莫拉克，重創高雄山區道路。南橫公路多達廿處道路受災，桃源區北三里交通中斷昨已六天，今天可...

彰、苗農損多 農糧署彰化勘災

近月大雨不斷又放晴加劇農損災情，包括彰化埔心金蜜芒果、苗栗公館紅棗等都受災，不僅農民叫苦，鄉鎮公所也反映勘災不易動輒得咎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。