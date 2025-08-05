西南氣流灌飽仁義潭蘭潭用水無虞 蘭潭溢流仁義潭進水口淹沒

嘉義因連日西南氣流豪雨，八掌溪暴漲，灌飽仁義潭與蘭潭水庫，截至昨天合計蓄水量達3302萬立方公尺，蓄水率高達97.46%，水情由吃緊轉為豐沛充裕，蘭潭溢流，仁義潭進水口淹沒。

位在嘉市的蘭潭水庫呈現滿庫自然溢流現象，洩洪道湧出清澈水柱，形成豐水期特有的壯麗景觀，吸引不少市民駐足觀賞、拍照留念。位在番路鄉的仁義潭水庫，採防洪運轉策略，暫未自然溢流，但水位已淹沒進水口，逼近洩洪道水閘門頂，潭水更湧至高壓電塔基座附近，顯示水位極高。

為維護水庫安全，水公司第五區管理處表示，目前仁義潭水庫持續將水輸送至蘭潭水庫，供應民生用水，同時先行關閉取水口，保留蓄水空間，以應對可能持續的強降雨。蘭潭水庫因雨勢不斷，持續自然溢流；仁義潭水庫今年啟動試辦水下挖掘清淤計畫，目前正進行前置作業，水情充沛不影響工程進度。

南區水資源分署指出，嘉義縣市每天用水需求約25至30萬噸，今年上半年因降雨不足，必須由台南曾文、烏山頭及雲林湖山等水庫每日支援約10萬噸原水，以穩定供應。隨著近期嘉義地區水庫蓄水回升，已可回補至安全水位，跨區支援水量降至每日3萬噸，有效減輕其他水庫的調度壓力。