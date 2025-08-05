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影／西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近吳鳳橋便橋 用路人憂安全　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影
西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影

西南氣流8天帶來驚人雨量，嘉義縣八掌溪水暴漲，今年正值「八掌溪事件」25周年，事件地點台3線吳鳳橋正在改建施工，臨時便橋啟用，接連遭逢8天豪雨，滾滾黃水逼近橋面，雖工程暫停，未封閉橋樑，仍有車輛通行。用路人擔心溪水沖斷支撐結構，加上便橋單線封閉、彎道狹窄，恐有對向車輛誤闖釀禍。

吳鳳橋是阿里山聯絡道路台3線重要橋梁，屬近40年老舊橋，存在出水高度不足、橋長不足及耐洪能力欠佳等問題。公路局雲嘉南區養護工程分局經3次招標，以4億4393萬元決標，去年底動工改建，計畫將橋長由160公尺延長至180公尺，全寬20公尺，並改善排水、照明及交通設施，預計2027年10月完工。

施工期間，營造商搭建便橋，使用多根H型鋼打入溪底支撐，並以貨櫃堆疊橋墩。便橋通車前經技師檢測合格，報請縣府檢視核准，白天有義交站崗，晚間則架設監視器，公路局阿里山工務段強調「結構安全、24小時監控」，會依交通情況滾動檢討管制措施。

不過，用路人指出，便橋僅開放單線通行，以維護桿隔出雙向車道，且路線非筆直，彎道視線死角易導致誤闖對向，溪水暴漲時更讓人心驚膽戰。

2000年7月22日，吳鳳橋附近曾發生震驚全台八掌溪事件，4名工人遭暴漲溪水沖走，搶救延誤釀成悲劇。為避免重蹈覆轍，本次工程依勞動部職安署規範，屬「丁類危險性工作場所」，南區職業安全中心核定安全計畫，並要求營造商設置攔截索、救生圈等防護裝備，確保勞工作業安全。

雲嘉南區養護工程分局表示，吳鳳橋改建將採南、北線分工施工，結構改為3跨連續預力箱型梁橋，提升耐洪能力，並改善河道排水，減少極端降雨造成基礎沖刷風險。面對用路人疑慮，分局承諾將在汛期加強監測與交通引導，確保行車安全。

西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影
西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影
西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影
西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影
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西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影
西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近台3線吳鳳橋便橋，用路人憂安全。記者魯永明／攝影
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