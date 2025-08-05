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丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山 暑假觀光業慘淡業者哀嘆旺季去了了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山，暑假觀光業者哀嘆旺季去了了。圖／林保署嘉義分署提供
丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山，暑假觀光業者哀嘆旺季去了了。圖／林保署嘉義分署提供

嘉義縣阿里山森林遊樂區今天恢復開園，暑假旺季本應湧入大批避暑人潮，卻接連遭逢丹娜絲颱風與8天西南氣流豪雨侵襲，不僅休園多日、交通受阻，更引發退訂潮，讓整個觀光產業鏈陷入低迷。業者無奈直呼「旺季攏去了了！」呼籲政府正視觀光業損失，提供減稅與補助協助。

7月6日，丹娜絲颱風嘉義縣登陸，知名避暑勝地阿里山森林遊樂區被迫休園3天，小火車停駛4天。原以為災情告一段落，不料隨後又遭長達8天西南氣流豪雨侵襲，縣府宣布多日停班停課，阿里山主要道路發生坍方封閉，交通中斷讓遊客卻步，暑假旅遊高峰期瞬間陷入冰點。

阿里山遊樂區旅宿協會會長廖景泰指出，丹娜絲颱風造成損害不嚴重，但西南氣流帶來的連日豪雨，阿里山公路多次中斷，即使搶通，災情經媒體報導，遊客心理仍存疑慮，不敢貿然上山。結果不僅已預訂房間紛紛退訂，甚至連本月訂單也大量取消，對業者打擊沉重。

「員工放假，只留櫃檯人員應付必要工作，但人事開銷一樣要付」，廖景泰說，阿里山遊樂區10多間飯店以及餐廳、伴手禮店家全面受創，縱使雨停，觀光人潮恢復仍需時間，呼籲政府正視觀光業也是災民，考慮減免稅負，協助業者度過難關。

嘉義氣象站統計，7月28日至昨天，阿里山累積降雨量高達1923毫米，全縣之最。正值暑假原本客滿的飯店、民宿，因休園與道路受阻，退訂潮一波波湧現。受影響的不僅是遊樂區旅宿業，奮起湖等周邊景點業者同樣損失慘重，餐飲、購物、交通等產業鏈無一倖免。

此外，林業保育署嘉義分署的門票收入因休園銳減，阿里山小火車的票房也同步下滑。觀光業者感嘆，「颱風沒直接重創阿里山，損失卻一點不少」，盼相關單位盡速提出減稅紓困及振興觀光措施，讓阿里山觀光業回到正軌。

丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山，暑假觀光業者哀嘆旺季去了了。圖／林保署嘉義分署提供
丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山，暑假觀光業者哀嘆旺季去了了。圖／林保署嘉義分署提供
丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山，暑假觀光業者哀嘆旺季去了了。圖／林保署嘉義分署提供
丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山，暑假觀光業者哀嘆旺季去了了。圖／林保署嘉義分署提供

嘉義 丹娜絲颱風 阿里山小火車

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