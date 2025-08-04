聽新聞
0:00 / 0:00

嘉南大規模斷訊 中華電信今修復

聯合報／ 記者林海／台北報導
颱風丹娜絲重創基地台，中華電信表示預定10月底前復原。圖／聯合報系資料照片
颱風丹娜絲重創基地台，中華電信表示預定10月底前復原。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風襲台造成嘉南地區通訊設備毀損，部分地區長時間斷訊。中華電信董事長簡志誠表示，市話、寬頻、ＭＯＤ障礙會在今天完成修復，行動基地台預定十月底前全數復原完畢。針對「災難漫遊」，ＮＣＣ指出，今天會與內政部、數發部開會討論，建立一套未來適用的ＳＯＰ通案機制。

立法院交通委員會昨就「丹娜絲風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」，邀請數發部、ＮＣＣ等官員專題報告。

據統計，丹娜絲颱風襲台後，逾一萬兩千戶因強風吹斷電線桿及纜線，導致市話中斷；行動基地台則有一二九三座因電力中斷或基地台遭強風吹毀，造成嘉義台南大範圍行動通訊服務中斷。朝野立委指出，相關部會修復速度太慢，彼此之間更是互踢皮球，災民的通訊需求被忽視。

中華電信董事長簡志誠表示，市話、寬頻八月五日修復完成，行動基地台預計十月底前全數復原完畢。

賴清德總統日前赴台南勘災，有民眾反映災後數日手機仍沒訊號，朝野立委關注是否能透過災難漫遊，讓民眾連到其他持續運作的通訊網路，確保基本通訊。

延伸閱讀

台南鹽水一地沒「市話、有線網路、Mod」將滿月 里民怨：等到不想等

疑出資「零日攻擊」賣芒果乾 王鴻薇：中華電信4字迴避監督

手機不通快重開！中華電信4G高音質通話設備異常 全台大規模故障

中華電攻多軌衛星報捷 拿下華航機上無線上網業務、OneWeb獨家代理權

相關新聞

雨災增至5死97傷 高雄墜谷一家倖存兒：夢見媽媽

連日下雨陸續傳出死傷憾事，高雄旗山吳姓女子雨中摔落大排，遺體流至林園海邊；嘉義婦人疑溺水，被消防員在攔砂壩瀑布下方石頭縫...

嘉南大規模斷訊 中華電信今修復

丹娜絲颱風襲台造成嘉南地區通訊設備毀損，部分地區長時間斷訊。中華電信董事長簡志誠表示，市話、寬頻、ＭＯＤ障礙會在今天完成...

南橫路斷 高雄「孤島」盼空投奶粉

豪雨連日襲擊，雲林縣林內鄉坪頂村聯外道路中斷，形同孤島。高雄桃源區三個里也因大水沖斷對外交通，八百多居民受困近一周，民眾...

暴雨災民陳情卓揆：盼保持救災熱度

連續一周豪大雨重創南部，不斷傳出土石崩塌災情，也讓丹娜絲受災戶重建家園更陷困境。台南柳營黃姓受災戶昨向來勘災的行政院長卓...

對外聯絡道路中斷 雲林林內成功國小明停班課

雲林縣林內鄉坪頂村對外聯絡道路因大雨掏空路基中斷，縣府宣布，林內鄉成功國小明天停止上班上課。

0728豪雨重創中南部 農損已逾2.6億屏東衝擊最大

0728豪雨對中南部帶來嚴重影響，根據農業部彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天傍晚17時止，農業產物及民間設施估計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。