嘉南大規模斷訊 中華電信今修復

丹娜絲颱風襲台造成嘉南地區通訊設備毀損，部分地區長時間斷訊。中華電信董事長簡志誠表示，市話、寬頻、ＭＯＤ障礙會在今天完成修復，行動基地台預定十月底前全數復原完畢。針對「災難漫遊」，ＮＣＣ指出，今天會與內政部、數發部開會討論，建立一套未來適用的ＳＯＰ通案機制。

立法院交通委員會昨就「丹娜絲風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」，邀請數發部、ＮＣＣ等官員專題報告。

據統計，丹娜絲颱風襲台後，逾一萬兩千戶因強風吹斷電線桿及纜線，導致市話中斷；行動基地台則有一二九三座因電力中斷或基地台遭強風吹毀，造成嘉義台南大範圍行動通訊服務中斷。朝野立委指出，相關部會修復速度太慢，彼此之間更是互踢皮球，災民的通訊需求被忽視。

中華電信董事長簡志誠表示，市話、寬頻八月五日修復完成，行動基地台預計十月底前全數復原完畢。

賴清德總統日前赴台南勘災，有民眾反映災後數日手機仍沒訊號，朝野立委關注是否能透過災難漫遊，讓民眾連到其他持續運作的通訊網路，確保基本通訊。