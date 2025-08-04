雨災增至5死97傷 高雄墜谷一家倖存兒：夢見媽媽

連日下雨陸續傳出死傷憾事，高雄旗山吳姓女子雨中摔落大排，遺體流至林園海邊；嘉義婦人疑溺水，被消防員在攔砂壩瀑布下方石頭縫尋獲，白姓工人則在中橫遭落石擊中殞命。至於高雄李家五口在南橫公路墜谷，因天氣關係搜尋困難，至今仍三人失聯。

中央災害應變中心統計，至昨晚九時，七月廿八日西南氣流帶來暴雨，已釀成五死三失蹤九十七傷，累計撤離共計五九四二人。

高雄李家親屬昨當面向閣揆卓榮泰陳情，指李家唯一倖存的十四歲小孩還在念國中，這幾天都不敢讓他獨處，孩子說前晚夢到媽媽穿很漂亮的衣服，有講話但他聽不到。

李妻姑姑盼孫姪兒至少能完成大學學業，卓榮泰表示，政府會提供家屬更多照顧和安慰；市長陳其邁指搜索至昨日為第六天，「不放棄任何的機會」。

中橫公路白姓工人昨在一百五十七點七公里施工處、豁然亭機動管制站執行交管，中午步行到休息區時，突遭邊坡落石砸中頭部，當場沒有生命跡象。嘉義縣阿里山鄉里佳村五十三歲高姓婦人前天外出未歸，嘉縣消防局當日因溪水暴漲搜尋未果，昨在距報案地點約三百公尺處攔砂壩瀑布下方發現她卡石頭縫中已經死亡，今將相驗釐清死因。