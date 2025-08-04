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南橫路斷 高雄「孤島」盼空投奶粉

聯合報／ 記者陳雅玲徐白櫻宋原彰王昭月／連線報導
高雄山區雨勢直逼莫拉克風災，南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影
高雄山區雨勢直逼莫拉克風災，南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影

豪雨連日襲擊，雲林縣林內鄉坪頂村聯外道路中斷，形同孤島。高雄桃源區三個里也因大水沖斷對外交通，八百多居民受困近一周，民眾擔心存糧撐不到道路搶通時，幼童快無奶粉、尿布可用。高雄市議會各黨團發起一日捐，「不讓原鄉災民孤單」。

雲林林內鄉坪頂村聯外道路雲六十一鄉道○點六公里處地基下陷，昨緊急封道，另一側通往湖本村的聯外道路也中斷，整個坪頂村形同孤島，近五百名村民無法通行，村內成功國小也緊急停班停課。雲林縣交通工務局表示，最快今天中午搶修半個車道讓小型車通行。

「幾十年來第一次遇到。」林內鄉民代表楊瑞安表示，該路段前天出現廿公分裂縫，昨早縫隙加劇，路面下陷。縣議員張維崢指坪頂村對外聯絡的兩條道路都因天災受損，形同孤島，山上農作物對外運輸受影響。

高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山三個里，每遇大雨常成孤島，這次八百名居民已受困近一周，也困在梅山里的議員高忠德說，目前家戶糧食勉強夠用，但嬰幼兒奶粉、尿布短缺嚴重。

他說，復興等三里六歲以下幼童約九十人，當中五十二名幼童需喝牛奶，政府若有機會空投物資，請以奶粉、尿布為優先。

桃源區人口集中處的主要橋梁「勝境橋」橋墩下陷，北三里交通中斷六天，預計今天才可能搶通。行政院長卓榮泰昨勘災特別關心，那瑪夏、桃源兩地孤島危機何時解除，公路局說，桃源復興以上三里交通分東西兩端進行，希望今中午前全面搶通。那瑪夏區部分則希望明天傍晚前搶通通往嘉義道路。

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