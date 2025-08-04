暴雨災民陳情卓揆：盼保持救災熱度

連續一周豪大雨重創南部，不斷傳出土石崩塌災情，也讓丹娜絲受災戶重建家園更陷困境。台南柳營黃姓受災戶昨向來勘災的行政院長卓榮泰表示，「希望政府能保持這種救災熱度繼續下去」、「只出一張嘴噴口水的就不用來」。

卓榮泰指出，丹娜絲風災特別條例草案已匡列三○○億元經費，再加入○七二八、○八○二豪雨災情，變成更大規模條例，經費數字肯定會再往上加。

卓榮泰說，丹娜絲颱風特別條例草案預計本周先通過行政院會，後續將送立法院審議，進而編定特別預算、逐步實施，會盡速完成。

卓榮泰昨先後到台南、高雄、柳營勘災，七十八歲黃姓受災戶住處屋頂遭丹娜絲颱風吹走，他告訴卓，當時看見屋內淹成一片，欲哭無淚，隔天卻聽聞說「屋頂要自己爬，感覺死定了，我連樓梯都不敢爬了」，最後透過區公所協調媒合，才找到工程行幫忙。

黃也向卓說，希望政府能保持這種救災熱度繼續下去，「來協助處理的都很感謝，但只出一張嘴噴口水的就不用了，已經聽太多了」。卓榮泰對黃致歉說，賴清德總統也一直感到不安，一定會保持救災熱度，一步一步來修繕。

市長陳其邁昨喊話○七二八豪雨列入丹娜絲災後重建特別條例，卓榮泰提到，單是丹娜絲颱風已編列三百億預算，加上後續各治水建設，經費會更多。

連日豪雨造成山區土石鬆動，台南柳營區旭山里一處民宅地基遭掏空，該戶停車棚連同機車、三輛車掉落十層樓深邊坡，前天下午短短不到十秒鐘，建物牆壁瞬間裂開，崩塌墜谷，屋內家具、鐵皮屋頂都掉落。邱姓一家人表示，住四十年，「原本準備要慶祝父親節，現在這個節好難過」。

高雄六龜山區連日大雨不停，荖濃溪滾滾溪流讓人心驚。六龜區荖濃里水冬瓜路段一間緊鄰溪畔的鐵皮屋因溪水沖刷地基不斷流失，前天下午房子整個倒塌，所幸鐵皮屋已經無人居住，沒有人傷亡。

南部仍部分停班課

西南氣流逐漸減弱，中央氣象署昨解除○七二八西南氣流豪雨事件加強作業，但山區今仍多處停班停課，高雄桃源區、台南南化區關山里，雲林縣林內鄉成功國小。嘉縣竹崎鄉中興國小、番路鄉隙頂國小，以及嘉縣番路鄉民和國小大湖分校、竹崎龍山國小則上班但停課。

中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，此次西南氣流豪雨有影響時間長、涵蓋範圍廣、雨勢較強等三大特性，不僅相當罕見，也是廿八年來首次連續七天最大日雨量達兩百毫米。