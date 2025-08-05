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彰、苗農損多 農糧署彰化勘災

聯合報／ 記者簡慧珍范榮達林宛諭／連線報導
彰化縣金蜜芒果因豪雨受災「開口笑」，果農昨向農政官員和立委謝衣鳯陳情。記者簡慧珍／攝影
彰化縣金蜜芒果因豪雨受災「開口笑」，果農昨向農政官員和立委謝衣鳯陳情。記者簡慧珍／攝影

近月大雨不斷又放晴加劇農損災情，包括彰化埔心金蜜芒果、苗栗公館紅棗等都受災，不僅農民叫苦，鄉鎮公所也反映勘災不易動輒得咎。農糧署昨到彰化現勘，表示已研議根據氣象參數若達標就免勘的作法，但新規未公布前，仍需要客觀證明申請農損補助。

彰化農友蕭稟瀚說，這幾天下不完的豪雨，整個芭樂園抽了又淹、淹了又抽，災情很慘重。圖／蕭稟瀚提供
彰化農友蕭稟瀚說，這幾天下不完的豪雨，整個芭樂園抽了又淹、淹了又抽，災情很慘重。圖／蕭稟瀚提供

彰化縣因為連日豪雨，像是埔心鄉金蜜芒果、埤頭鄉苦瓜、溪州鄉番石榴、社頭鄉芭樂等農作都有不小災損。社頭鄉好瀚農場百大青農蕭稟瀚說，行政院長卓榮泰7月視察時，芭樂災損約3成，現在飆高到4、5成，「芭樂園抽了又淹、淹了又抽」，欲哭無淚，也盼卓乃潭排水系統應盡速整治。

苗栗公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，因為連日來高溫高溼交替重創，轉紅果實裂果逾7成，許多農民認賠棄採。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍昨與農糧署北區分署等單位勘災，經勘查認定紅棗災害率達到現金救助標準，鍾東錦盼連同清理費用，能從每公頃8萬元加碼至10萬元。　

針對地方農損災情多，立法院經濟委員會立委謝衣鳯昨會同農糧署長姚士源到彰化勘災，溪州鄉長江淑芬反映，公所人員不是農業專家，無法判斷災損程度，為了勘災走進泥濘田間，已有多人摔傷，農民也因為趕著復耕整理農田，沒保存災害現場，不滿未被認定達到救助標準責罵公所。

姚士源說，中央已召集專家學者研議，未來依據氣象署、縣市府的氣象參數，若達到釀災標準即免勘以加速補償作業流程，但在新規定公布前，仍需有客觀證明，例如災後第一時間拍照、媒體報導當天當地災情、購買菜苗復耕的憑證等證據。

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