快訊

真要投資美國4000億美元換降稅率？ 郭智輝這樣說

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

0728豪雨重創中南部 農損已逾2.6億屏東衝擊最大

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災。記者劉學聖／攝影

0728豪雨對中南部帶來嚴重影響，根據農業部彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計2億6019萬元，受損作物主要為柿，估計損失金額4528萬元，其次為棗、鳳梨、蘭花及香蕉等。

丹娜絲颱風致災尚未恢復，接連而來的西南氣流帶來的豪雨持續重創中南部，縣市受損情形，以屏東縣損失9197萬元、高雄市損失6222萬元、台中市損失4935萬元、嘉義縣損失3135萬元，以及苗栗縣損失1288萬元較為嚴重。

農產部分，估計損失金額1億6753萬元（含養蜂估計損失12萬元），農作物被害面積1606公頃，損害程度23％，換算無收穫面積368公頃，受損作物主要為柿，被害面積373公頃，損害程度20％，換算無收穫面積75公頃，估計損失金額4528萬元，其次為棗、鳳梨、蘭花及香蕉等。

畜產部分，估計損失金額2158萬元，受損畜禽主要為豬2089頭，受損金額1653萬元，其次為雞、鵝及鴨；漁產估計損失金額537萬元，受損漁產主要為吳郭魚。

民間設施估計損失金額6571萬元；農田流失及埋沒估計損失金額5950萬元，主因高雄市農田流失29.5公頃、埋沒37.5公頃；畜禽設施估計損失金額621萬元，主因畜禽舍毀損。

豪雨 香蕉 丹娜絲颱風

延伸閱讀

連日豪雨...屏東農損逾9千萬　鳳梨、香蕉最嚴重

嘉義縣豪雨積淹水　衛生所衛教宣導防疫病傳播

西南氣流暴雨釀5死3失蹤78傷 全台農損達1億1927萬

屏東連日豪雨山區原鄉多路斷 鄉公所籲避免上山

相關新聞

影／彰化員林土石嚴重崩塌危及民宅 王惠美籲民眾提高警覺

彰化縣連日豪雨，員林市湖水里湖水路411巷昨天嚴重崩塌，彰化縣長王惠美今天下午前往視察，王惠美表示，部分災民已預防性撤離...

山區對外交通受阻影響 台南南化關山里5日仍停班課

氣象署今已解除0728豪雨事件，台南市5日照常上班、上課，但因南化區關山里山區對外交通道路仍有多處坍方受阻，台南市政府表...

雨勢稍歇...嘉義縣宣布正常上班課 仍有部分學校停班課

中央氣象署已於今天12時解除大規模豪雨事件，嘉義縣明日恢復正常上班上課。但仍有機關、學校個案通報停班停課，統計至晚上7時...

大雨未停3部落成孤島 高市府宣布：桃源區明停班課

高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山三部落交通中斷，最快明天才能搶通。高雄市府晚間宣布，依中央氣象署預測，明天（5日）高雄市山區...

對外聯絡道路中斷 雲林林內成功國小明停班課

雲林縣林內鄉坪頂村對外聯絡道路因大雨掏空路基中斷，縣府宣布，林內鄉成功國小明天停止上班上課。

0728豪雨重創中南部 農損已逾2.6億屏東衝擊最大

0728豪雨對中南部帶來嚴重影響，根據農業部彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天傍晚17時止，農業產物及民間設施估計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。