豪雨重創釀5死3失蹤97傷…全台農損破2.6億 屏東佔逾3成

7月28日西南氣流帶來暴雨，造成南台灣重大災情，截至目前已釀成5死3失蹤97傷。累計積淹水災情786件，不含積淹水一般災情則有848件。全台農漁業總損失約2億6019萬元，其中以柿較嚴重，畜牧業主要是豬及畜禽舍毀損，漁業則是吳郭魚受損。

中央災害應變中心今天晚間9時舉行0728豪雨第23次工作會報，會中氣象署指出今晚仍受西南風影響，中南部地區仍易有短延時較大雨勢，尤其高雄市山區、屏東縣山區及澎湖、金門有局部大雨的機率。明天西南風逐漸減弱，水氣仍多，台灣中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及北部、東北部山區並有局部大雨發生的機率。

經濟部表示，0728至今豪雨累計積淹水災情786件，今天災情主要集中於彰化縣、雲林縣，目前僅剩嘉義縣水上鄉1件未退水。一般災情狀況總計848件，處理中還有64件。全台自來水曾停水8712戶，待修復3801戶，預計今天24時全數修復完成。全台曾經停電戶57652戶，待修復716戶，預計明天上午11時全數修復完成。天然氣曾停氣13戶皆已完全修復，市話中斷361戶，目前待修復52戶。基地台受損24座，待修復11座。

農業部會中指出，豪雨造成農漁業總損失約2億6019萬元，屏東縣損失9197萬元(占35%)、高雄市損失6222萬元(占24%)、台中市損失4935萬元(占19%)較為嚴重，農作物受損以柿較嚴重，其次為棗、鳳梨、蘭花及香蕉等。畜牧業主要是豬及畜禽舍毀損，漁業主要是吳郭魚受損。

消防署表示，豪雨共造成全台5死3失蹤97傷，其中7月31日高雄市桃源區小轎車因路基掏空墜落山谷，車上5人目前2死3失蹤。另外7月31日南投縣57歲陳姓民眾被發現在積水處溺斃，8月2日高雄旗山47歲黃姓女騎士疑似墜落水溝，3日中午於高雄市林園區發現遺體；8月3日嘉義縣阿里山鄉53歲高姓婦人，疑似於3日跌落野溪，消防人員4日在距離事發地點下游約300公尺處攔砂壩下方發現卡在大石頭間已明顯死亡的高婦。