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0728豪雨釀災…全台農損2.6億！這縣市最多「主要受損作物是柿」
農業部統計，受0728豪雨事件影響，全台農損約新台幣2.6億元，縣市部分以屏東縣損失9197萬元最多；受損作物主要為柿，估計損失金額4528萬元。
農業部今天晚間發布新聞稿表示，受0728豪雨影響，造成農業災情，經農糧署、畜牧司及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至8月4日下午5時止，農業產物及民間設施估計損失計2億6019萬元。
農業部說明，縣市受損情形，以屏東縣損失9197萬元、高雄市6222萬元、台中市4935萬元、嘉義縣3135萬元及苗栗縣1288萬元較為嚴重。
農產損失方面，估計損失金額1億6753萬元（含養蜂估計損失12萬元），農作物被害面積1606公頃，損害程度23%，換算無收穫面積368公頃，受損作物主要為柿，被害面積373公頃，損害程度20%，換算無收穫面積75公頃，估計損失金額4528萬元，其次為棗、鳳梨、蘭花及香蕉等。
畜產估計損失金額2158萬元，受損畜禽主要為豬2089頭，受損金額1653萬元，其次為雞、鵝及鴨。
漁產估計損失金額537萬元，受損漁產主要為吳郭魚。
民間設施估計損失金額6571萬元。其中農田流失及埋沒估計損失金額5950萬元，主因高雄市農田流失29.5公頃、埋沒37.5公頃；畜禽設施估計損失金額621萬元，主因畜禽舍毀損。
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