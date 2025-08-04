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連日豪雨...屏東農損逾9千萬 鳳梨、香蕉最嚴重

中央社／ 屏東縣4日電

連日豪雨，屏東農損嚴重，縣府統計至今天，受損農作計34項，損失金額逾9100萬元，其中以鳳梨香蕉為大宗；立委鍾佳濱籲比照颱風救助模式、立委蘇清泉建議全品項救助。

屏東縣政府農業處統計，屏東受損農作物品項34項，受損面積679.74公頃，損失金額新台幣9100萬97萬元；其中最大宗為鳳梨125.4公頃、損失金額1369萬元，第2名為香蕉81公頃、損失金額814萬元；第3名檸檬與蜜棗受損面積皆為55公頃，損失金額分別為698萬元及1000萬餘元。

民進黨立委鍾佳濱表示，農業部已啟動「0728豪雨應變機制」，並函知地方得於災後10天內受理農業天然災害救助申請，但截至目前具體補助標準、簡政加速流程及品項範圍仍未全面公告，基層農民恐憂心無所適從。

鍾佳濱建議，行政院須儘速啟動天然災害救助措施，且比照既有颱風災害救助模式，將此次豪雨受損的畜禽舍、漁業設施與林副產物納入補助範圍，並視需要擴大救助額度與還款期限；另外，應強化並普及農業保險，包括檢討現行保單「豪雨需達特定日雨量」理賠門檻，從寬認定0728水災適用範圍，並評估提高政府保費補助比率，以公私協力模式降低業主承保疑慮。

國民黨立委蘇清泉表示，高樹鄉平均海拔83公尺，近年卻逢雨必淹，近2天強降雨讓高樹鄉鳳梨田全數泡在水裡，本應排洪的溪流淤積不通是致災原因，主管河川水利單位、縣府、鄉公所難辭其咎，救災要項農業補助應以面積直接認定，民眾免於公文往來之苦，全品項補助，助農民重新站起來。

蘇清泉提及，屏東山區累積大量涵水量，土石流、淹水、農損、水電道路沖毀等災情不斷，更不用說未來土石鬆動潛在危險；他認為，行政院初擬颱風丹娜絲災後重建特別條例，應併入0728西南氣流降雨致災，更應將屏東縣納入，以利整合資源為屏東做災後復原。

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