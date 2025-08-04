屏東縣高泰國中旁溪水暴漲 連日大雨沖垮學校圍牆
受西南氣流影響，屏東縣連日大雨不斷，屏東縣府教育處統計學校災損，以高樹鄉高泰國中學校圍牆緊鄰沙漠溪支流因水勢高及流速過大，圍牆倒塌約80公尺、法式滾球場地基流失，災損初估100萬元，最為嚴重。
高泰國中指出，連日下雨，校園旁溪水暴漲，沖垮學校後方圍牆80公尺，圍牆坍塌處，鄰近籃球場、法式滾球場、鏈球練習場，為安全起見，學校運動場、操場已全面暫停開放，也拉起封鎖線，直到相關單位審核安全無虞後，再行開放。
校方表示，暑假期間，住宿生都回家住，待專家學者判定安全無虞後，再行返校居住，已經和縣府水利處聯繫，也感謝衛生所鄭玉鈴小姐與村長第一時間發現，緊急通知，即時發現。
校方指出，學校的風雨球場、圍牆位置剛好在河流的轉彎處，加上連日溪水暴漲，河流湍急、沖刷，導致風雨球場附近的圍牆沖垮，加上地基有淘空坍方疑慮，因此緊急拉起封鎖線。法式滾球場附近約有五分之一的場地出現坍方。
校方表示，等到雨停之後，會先做第一階段，用太空包或是消波塊先穩住地基，之後由水利處接手護岸工程，另外也在討論後續，若工程車進來時候，後續相關動線規畫，希望能在暑假前完成。
校方表示，明天5日，水利單位會調動重型機具到學校，先用太空包阻擋地基掏空，避免掏空擴大。復原工程約7天，因應學校大型機具進駐、施工，安全起見，棒球隊、田徑隊暑假集訓暫停一周。8月7日九年一班返校取消。
校方提醒，住宿生本周先留在家裡，視復原工程進度，另行公告回宿舍時間，學校同仁車停校車那一邊車棚，另一邊讓大型機具通行。
立委鍾佳濱今也到高泰國中校園圍牆遭沖毀情況。鍾佳濱表示，除了農損外，沿山公路因底層鬆動，高處坡段石塊坍方，頗為危險，他也要求服務團隊持續關注災後狀況，他也呼籲中央優先改善嘉南排水系統、山區農路及電力韌性，以提升農業防災應變能力。
教育處表示，部分學校操場因雨量過大排水不及造成積水，雨勢緩和後順利排水，實際並未造成災損。較嚴重主要是高樹鄉沙漠溪支流因水勢高及流速過大，造成鄰近高泰國中的堤岸損壞，河岸侵蝕，學校圍牆倒塌與法式滾球場的地基流失，堤岸部分由水利處協助緊急搶修及回填，損壞設施災損金額初估約100萬元。
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