屏東縣高泰國中旁溪水暴漲 連日大雨沖垮學校圍牆

受西南氣流影響，屏東縣連日大雨不斷，屏東縣府教育處統計學校災損，以高樹鄉高泰國中學校圍牆緊鄰沙漠溪支流因水勢高及流速過大，圍牆倒塌約80公尺、法式滾球場地基流失，災損初估100萬元，最為嚴重。

高泰國中指出，連日下雨，校園旁溪水暴漲，沖垮學校後方圍牆80公尺，圍牆坍塌處，鄰近籃球場、法式滾球場、鏈球練習場，為安全起見，學校運動場、操場已全面暫停開放，也拉起封鎖線，直到相關單位審核安全無虞後，再行開放。

校方表示，暑假期間，住宿生都回家住，待專家學者判定安全無虞後，再行返校居住，已經和縣府水利處聯繫，也感謝衛生所鄭玉鈴小姐與村長第一時間發現，緊急通知，即時發現。

校方指出，學校的風雨球場、圍牆位置剛好在河流的轉彎處，加上連日溪水暴漲，河流湍急、沖刷，導致風雨球場附近的圍牆沖垮，加上地基有淘空坍方疑慮，因此緊急拉起封鎖線。法式滾球場附近約有五分之一的場地出現坍方。

校方表示，等到雨停之後，會先做第一階段，用太空包或是消波塊先穩住地基，之後由水利處接手護岸工程，另外也在討論後續，若工程車進來時候，後續相關動線規畫，希望能在暑假前完成。

校方表示，明天5日，水利單位會調動重型機具到學校，先用太空包阻擋地基掏空，避免掏空擴大。復原工程約7天，因應學校大型機具進駐、施工，安全起見，棒球隊、田徑隊暑假集訓暫停一周。8月7日九年一班返校取消。

校方提醒，住宿生本周先留在家裡，視復原工程進度，另行公告回宿舍時間，學校同仁車停校車那一邊車棚，另一邊讓大型機具通行。

立委鍾佳濱今也到高泰國中校園圍牆遭沖毀情況。鍾佳濱表示，除了農損外，沿山公路因底層鬆動，高處坡段石塊坍方，頗為危險，他也要求服務團隊持續關注災後狀況，他也呼籲中央優先改善嘉南排水系統、山區農路及電力韌性，以提升農業防災應變能力。

教育處表示，部分學校操場因雨量過大排水不及造成積水，雨勢緩和後順利排水，實際並未造成災損。較嚴重主要是高樹鄉沙漠溪支流因水勢高及流速過大，造成鄰近高泰國中的堤岸損壞，河岸侵蝕，學校圍牆倒塌與法式滾球場的地基流失，堤岸部分由水利處協助緊急搶修及回填，損壞設施災損金額初估約100萬元。

屏東縣高樹鄉高泰國中學校圍牆緊鄰沙漠溪支流因水勢高及流速過大，造成圍牆倒塌約80公尺、法式滾球場地基流失，災損初估100萬元，最為嚴重。記者劉星君／翻攝

屏東縣高樹鄉高泰國中學校圍牆緊鄰沙漠溪支流因水勢高及流速過大，造成圍牆倒塌約80公尺、法式滾球場地基流失，災損初估100萬元，最為嚴重。圖／取自高泰國中粉絲團

屏東縣三地門鄉青葉國小操場積水，疑雨量過大排水不及造成積水，雨勢緩和後順利排水，實際並未造成災損。記者劉星君／翻攝

屏東縣高樹鄉高泰國中學校圍牆緊鄰沙漠溪支流因水勢高及流速過大，造成圍牆倒塌約80公尺、法式滾球場地基流失，災損初估100萬元，最為嚴重。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

屏東縣高樹鄉高泰國中學校圍牆緊鄰沙漠溪支流因水勢高及流速過大，造成圍牆倒塌約80公尺、法式滾球場地基流失，災損初估100萬元，最為嚴重。圖／取自高泰國中粉絲團