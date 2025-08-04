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影／彰化員林土石嚴重崩塌危及民宅 王惠美籲民眾提高警覺

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市湖水里湖水路411巷一帶昨天嚴重崩塌，彰化縣長王惠美今天下午前往視察。圖／彰化縣政府提供
員林市湖水里湖水路411巷一帶昨天嚴重崩塌，彰化縣長王惠美今天下午前往視察。圖／彰化縣政府提供

彰化縣連日豪雨員林市湖水里湖水路411巷昨天嚴重崩塌，彰化縣長王惠美今天下午前往視察，王惠美表示，部分災民已預防性撤離安置，後續將會請公所針對排水系統及邊坡安全等加強防護工作。

王惠美今天下午在縣議員凃俊任、員林市公所代理市長賴致富、員林市代表會主席張國良、彰化縣後備指揮部指揮官等人陪同下前往視察。

員林市公所昨天已請搶險廠商進駐，對邊坡加蓋帆布，防止持續下雨造成土石含水量增加，土石持續崩落，廠商也準備太空包準備填補，以防二次崩塌，讓當地交通能保持暢通。

王惠美表示，湖水里湖水路411巷邊坡坍塌，導致民宅受損，昨天員林市公所和縣府社會處已先協助預防性撤離住戶，公所並持續協助民眾清理及加強臨時安全防護，避免後續雨勢再度造成危害。

由於附近住戶都是透過同一處排水系統，導致相鄰的水溝已有類似傾倒狀況，且不斷侵蝕周邊住戶，王惠美說，已請相關單位協助社區做好防範，並請鄉親也要提高警覺，定期檢視住家排水系統及邊坡狀況，清理排水孔與積水區域，如發現異常情形，應立即通報市公所或縣府相關單位，即時採取應變措施，保障生命財產安全。

員林市湖水里湖水路411巷一帶昨天嚴重崩塌，彰化縣長王惠美今天下午前往視察。記者林宛諭／攝影
員林市湖水里湖水路411巷一帶昨天嚴重崩塌，彰化縣長王惠美今天下午前往視察。記者林宛諭／攝影
員林市湖水里湖水路411巷昨天嚴重崩塌，危及民宅，彰化縣長王惠美今天下午前往視察。記者林宛諭／攝影
員林市湖水里湖水路411巷昨天嚴重崩塌，危及民宅，彰化縣長王惠美今天下午前往視察。記者林宛諭／攝影

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