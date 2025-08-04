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台東知本森林遊樂區恢復開園 浸水營古道仍封閉中

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東雨勢稍歇，知本森林游樂區也因雨勢恢復開放。圖／林業保育署提供
台東雨勢稍歇，知本森林游樂區也因雨勢恢復開放。圖／林業保育署提供

0728豪雨在南部地區造成嚴重災情，台東知本森林遊樂區也因雨勢昨天預警性休園。林業保育署台東分署今天表示，在完成森林育樂場域巡檢工作後，知本國家森林遊樂區今起開放，但浸水營國家步道東段、綠島觀海步道仍維持封閉。

林保署台東分署指出，今天降雨終於停歇，知本國家森林遊樂區（含虎比公寓知本館、自然教育中心）恢復開園。

自然步道部分，嘉明湖國家步道、安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、鯉魚山步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道已對外開放。不過，浸水營國家步道東段及綠島觀海步道需要進行維修，仍暫停開放，開放時間將另行公告。

各林道情況如下，知本林道可通行至5.7公里、利嘉林道可通行至16.5公里、延平林道通可行至5公里、錦屏林道可通行至14公里、霧鹿林道可通行至12公里、紅石林道可通行至17公里。

台東 綠島 豪雨 森林遊樂區

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