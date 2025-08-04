豪雨釀農損1.2億　中央應變中心：高雄、嘉義、苗栗較嚴重

中央災害應變中心今天表示，近日豪雨造成農產業損失近新台幣1.2億元，以高雄市、嘉義縣和苗栗縣損失較為嚴重；人命傷亡失蹤情形為5死3失蹤78傷，淹水受困救出156人，待救3人。淹水災情781件均已退水；303戶仍待復電，預計明天下午5時完全修復。

中央災害應變中心今天下午針對0728豪雨召開第22次工作會報，由副指揮官內政部次長董建宏主持。由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，中央氣象署今天中午解除0728西南氣流豪雨事件加強作業，不過受西南風影響，高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，澎湖、台中以南地區有局部大雨發生的機率。

中央應變中心表示，目前南投縣、雲林縣及高雄市政府仍維持二級開設，5個縣市政府三級開設。共有6縣市開設29處收容安置處所，收容人數減少為410人，主要在高雄市353人，累計撤離人數5925人；人命傷亡失蹤情形為5死3失蹤78傷，淹水受困救出156人，待救3人。

中央應變中心表示，發布的土石流紅色警戒已降為0條，大規模崩塌紅色警戒降為8處；省道公路預警封閉9處、道路災阻2處，道路災情2處，今天8時40分台鐵集集線因路線積水，為確保安全採限速慢行行駛。

農產業災情方面，中央應變中心表示，總損失約1億1927萬元，高雄市損失5950萬元（占50%）、嘉義縣損失3039萬元（占25%）及苗栗縣損失1288萬元（占11%）較為嚴重。

中央應變中心表示，累計積淹水災情781件，均已退水，支援地方抽水機26台；自來水停水8712戶，待修復3801戶，預計今晚可修復；全台曾停電5萬671戶，待修復303戶，預計明天下午5時完全修復；電信部分，市話中斷361戶，待修復52戶，預計6日晚上10時前修復，基地台受損24座，待修復11座，預計7日晚上11時修復。

行政院長卓榮泰今天勘災，承諾颱風丹娜斯災後復原重建特別條例將包含此次0728豪雨所需相關經費，這週將先通過行政院會，並送立法院審議，加速居民災後家園重建。

降雨趨緩，董建宏指示，仍應嚴密監控坡地易致災地區，確認安全無虞再放寬管制，讓民眾返家；民眾陸續清理家園，請各功能分組全力協助災區，儘早恢復家園及正常的生活。