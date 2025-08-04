嘉義縣豪雨積淹水 衛生所衛教宣導防疫病傳播
嘉義縣連日豪雨造成各地積淹水，為預防退水後病菌傳播，嘉義縣衛生局說，今天全縣18鄉鎮市衛生所衛生巡查淹水社區及衛教，強化民眾防疫觀念。
衛生局告訴中央社記者，豪雨後家戶清理環境時應做好個人防護，遵守「清除、清潔、消毒」步驟，住家環境用稀釋漂白水（10公升清水加100毫升漂白水）徹底擦拭，廚具及餐具用10公升清水加40毫升漂白水稀釋浸泡30分鐘再清洗乾淨，飲食用水也要徹底煮沸。
此外，淹水後鉤端螺旋體及類鼻疽菌等致病原可能透過皮膚傷口感染，免疫力低、慢性病者等高風險族群務必留意健康狀況，如果出現發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽或腹瀉症狀要盡速就醫。
衛生局說，避免致病原及登革熱病媒蚊傳播，清掃時務必戴口罩、防水手套及膠鞋，如果皮膚傷口接觸污水時盡快清洗。
至於住家環境易產生積水容器，加上高溫與潮濕環境易孳生蚊蟲，要落實「巡、倒、清、刷」，積水容器徹底清洗乾淨，預防登革熱。
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