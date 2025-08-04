台南市府發動捐款助災區復原　2團體響應共760萬元

颱風丹娜絲侵襲造成台南多處地區嚴重受創，市府發動愛心募款，今天獲緯穎智造公司與台南市大台南不動產開發商業同業公會各捐贈新台幣200萬、560萬元，市長黃偉哲回贈感謝狀。

黃偉哲在市府舉行的捐贈儀式致詞表示，感謝緯穎智造公司及台南市大台南不動產開發商業同業公會，今日以實際行動伸出援手，投入台南災後復原工作，市府團隊目前正全力辦理民眾災損申請作業，加速慰助金核撥流程，協助受災居民早日重拾安穩生活。

黃偉哲強調，災後復原工作需要時間與大量資源，除政府本身全力以赴，更需仰賴民間各界攜手支持，市府將善用每一分善款，讓資源發揮最大效益。

緯穎智造公司總經理丁英斌表示，此次風災造成台南地區嚴重損害，緯穎智造與母公司緯穎科技第一時間發起捐款，即刻響應市府賑災行動，捐贈200萬元，盼為災後復原及時注入資源。

台南巿大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆表示，此次風災導致沿海地區受損，所有幹部對受災家庭感同身受，而重建需投入龐大人力與資源，因此決議捐出450萬元，加上理監事加碼110萬元，共計560萬支持市府災後復原。

他說，希望能帶動更多企業與民間團體共同響應，助災民早日重建家園、恢復生活，公會並將另於9月捐贈價值250萬元消防設備給市府消防局，為台南市公共安全奉獻力量。

台南市社會局長郭乃文強調，所有善款由市府重大災害賑災捐款專戶管理，由監督委員會審慎評估及決議，確保專款專用於協助受災民眾生活重建與基本所需，並定期公布捐款於市府及社會局網站，保障捐款透明度，將持續評估災區需求，攜手民間團體協力支援，讓救助資源快速送達。