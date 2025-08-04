台南鹽水一地沒「市話、有線網路、Mod」將滿月 里民怨：等到不想等
丹納斯颱風重創台南已近一個月，但仍有部分災區電信斷訊，家住鹽水區竹林里的魏姓男子表示，整村幾十戶從上月7號到現在，市話、有線網路、MOD持續斷訊，客服打到都「切心」了，還不來修，村民聯繫只能靠手機；今天他已經去營業處終止合約，等到不想等了。
立院交通委員會今進行「丹娜斯風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」專題報告，中華電信董事長簡志誠表示，預計市話、寬頻、MOD的障礙會在8月5日完成修復，而待修復的33站行動基地台，預定10月底前全數復原完畢。
根據中華電信統計，截至7月31日，台南市、嘉義縣市、雲林縣等地區尚有2141戶市話、764戶寬頻、33戶MOD、33站行動基地台待修復，且因應復原空窗期間，已採臨時工法建設行動站點，提供區域行動網路服務。
魏姓男子今天受訪指出，從風災過後就沒有市話、有線網路，聯繫只能靠手機；因為是偏鄉，台灣大哥大、遠傳還有中華電信，手機幾乎都沒有5G，最好是4G，但只有2格或3格，line 還不一定能打出去，要找村莊外圍訊號比較好的點，才能講電話。若基地台車有來，訊號才比較好。
魏姓男子表示，剛開始中華電信工程人員還說他們線路是走台電的電桿，要等台電安裝新的電桿後才能修復，所以當他看到新聞，台南市府上月31日宣布災後通訊受損還沒修復，可直接撥打1999；他當天晚上8點多打電話說明，10點多台電人員就趕到了。
結果台電人員確認，是中華電信自己的電桿斷掉、與台電無關；於是他繼續打給中華電信客服跟營業處，依然無法得到確切的維修時間，客服一直說線路嚴重損毀、無法修復，不知道是不是工程人員誤以為電桿是屬於台電所有，總之目前說是電桿斷裂無法走線進來。
魏說，通訊一直卡關，都快一個月了，反觀有線電視的民營企業，風災過後2、3天就來重新拉線、維修復原；今天他已經等到不想等，效率真的非常差，實在受不了了，早上有跑一趟營業處申請終止合約，改換凱渥大寬頻，只能虧錢更換其他維修效率好的電信業者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言