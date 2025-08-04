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台中7月雨量破21年紀錄 市府加強災後復建

中央社／ 台中4日電

台中市近日連續降雨，市府今天表示，7月累積雨量破21年紀錄，造成部分區域土石災情，正全力救災，將持續關注天候變化，加強防汛與災後復建，大坑14條步道也全線封閉。

受低壓帶及西南氣流引發強降雨影響，台中市連續多日降雨，台中市政府說明，根據台中氣象站資料，7月累積雨量1177.5毫米，為該站百年平均值的4倍，創下21年新高。過去台中氣象站7月份平均值約為295毫米。

台中市政府災害應變小組自7月28日晚上8時起三級開設，統計至今天上午接獲災情通報共187件，目前已處理完成157件，有28件土石崩落及2件道路坍方正在加速處理中。

水利局表示，自3日晚間起至今天上午，新增2件土石災情通報，分別是豐原區南坑巷邊坡土石滑落，及太平區長龍路一段中山巷路段路基隆起變形導致道路中斷，疑因連日雨勢造成基礎鬆動所致。已即時派員處理並調度機具協助清理與排除交通障礙，後續評估復建需求。

建設局說明，因連日大雨影響發生土石崩落或道路坍方情形，在建設局積極搶修之下，除太平區竹村路大湖橋下邊坡崩塌導致橋台裸露，橋梁封閉暫停通行外，其餘建設局維護的市區道路均已先行搶通供通行，並持續清理路面的土石，並視災損情形辦理後續災後復建需求。

考量登山安全及災後地質較不穩定，觀光旅遊局已於7月31日公告將大坑14條步道全線封閉，請市民近期暫勿前往登山活動，確保人身安全；後續將視災損復原進度滾動式更新開放資訊，敬請民眾留意官網公告。

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