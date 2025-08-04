影／雨災農民抱怨勘災慢 農糧署：研議氣象參數作為免勘依據

彰化縣連續一周下雨加劇農損，立法院經濟委員會今與農糧署等農政單位人員考察災情，農民叫苦連天，鄉公所反映非農業專家，勘災時動輒得咎也引以為苦；農糧署表示，已研議根據氣象參數若達標就免勘的作法，新規定未公布前，仍需要客觀證明申請農損補助。

立法院經濟委員會立委謝衣鳯和農糧署、台中區農業改良場、彰化縣政府農業處官員，分別勘查埔心鄉金蜜芒果、埤頭鄉苦瓜、溪州鄉番石榴的災損。農民聽說農政單位官員來到，紛紛聚集訴苦，丹娜絲颱風豪雨過後放晴不到半個月就大雨小雨不停，已連下一周，瓜果類受害，復耕蔬菜的菜苗水傷腐爛。

農民關心農損救助，農糧署長姚士源說，農業天然災害現金救助一品項一年補助一次，今年3月針對寒害和低溫辦理現金救助，領到錢的農民不能再申請丹娜絲及這次雨災現金救助。有農民詢問，那時撤回申請的能再申辦嗎？姚士源說，個人帳戶內沒現金救助款匯進去，即可申請這次雨災現金救助。

農民又詢問蔬菜復耕災損補助，姚士源回答說，蔬菜復耕受損可申請災損補助，申請方式和水果災損一樣，都必須檢附照片、農地地籍和勘災記錄等資料。

溪州鄉長江淑芬表示，基層公所人員不是農業專家，無法判斷災損程度，為了「深入」勘災走進泥濘田間，溪州鄉公所已多人摔傷，又很多農民趕著復耕整理農田，沒保存災害現場，勘災結果沒達到標準不能領現金救助，農民氣得放話「以後選舉走著瞧」，鄉公所實在很冤枉。

姚士源說，中央已召集專家學者研議，未來依據氣象署、縣市政府的氣象參數，若達到釀災標準即免勘以加速補償作業流程，在新規定擬訂及公布前，仍需有客觀證明，例如災後第一時間拍照、媒體報導當天當地災情、購買菜苗復耕的憑證等證據。