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西南氣流暴雨釀5死3失蹤78傷 全台農損達1億1927萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
中央災害應變中心今天下午舉行第22次工作會報，由內政部政務次長董建宏主持。記者黃子騰／翻攝
中央災害應變中心今天下午舉行第22次工作會報，由內政部政務次長董建宏主持。記者黃子騰／翻攝

0728西南氣流帶來的豪雨造成南台灣嚴重災情，截至今天下午2時止共釀成5死3失蹤78傷，累計撤離5925人，收容人數減少為410人。因西南風減弱雨勢趨緩，發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，中央氣象署已於12時解除自7月28日豪雨事件加強作業。

中央災害應變中心今天下午舉行第22次工作會報，氣象署會中指出，今天西南風減弱雨勢趨緩，但仍有對流雲系自台灣海峽移入澎湖及苗栗以南地區。明天西南風逐漸減弱，降雨再趨緩，惟中南部地區清晨至上午仍有局部大雨發生的機率；午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及北部、東北部山區亦有局部大雨發生的機率。

經濟部表示，此次豪雨全台累計積淹水災情781件，目前均已退水，自來水停水8712戶，待修復3801戶，預計今晚可修復。全台曾停電50671戶，待修復303戶，預計明天下午5時可完全修復。在電信部份市話中斷361戶，待修復52戶，預計6日晚間10時前修復，基地台受損24座，待修復11座，預計7日晚間11時修復。

中央災害應變中心指出，豪與共造成全台5死3失蹤，其中7月31日高雄市桃源區小轎車因路基掏空墜落山谷，車上5人目前2死3失蹤。另外7月31日南投縣57歲陳姓民眾被發現在積水處溺斃，8月2日高雄旗山47歲黃姓女騎士疑似墜落水溝，3日中午於高雄市林園區發現遺體；8月3日嘉義縣阿里山鄉53歲高姓婦人，疑似於3日跌落野溪，消防人員4日在距離事發地點下游約300公尺處攔砂壩下方發現卡在大石頭間已明顯死亡的高婦。

另外這起豪雨導致全台農產業災情總損失約1億1927萬元，其中高雄市損失5950萬元(占50%)、嘉義縣損失3039萬元(占25%)、苗栗縣損失1288萬元(占11%)較為嚴重。中央災害應變中心指出，行政院長卓榮泰今天勘災時承諾丹娜斯颱風災後復原重建特別條例，將包含此次0728豪雨所需相關經費，本周將先通過行政院會，並送立法院審議，加速居民災後家園重建。

中央災害應變中心表示，降雨雖趨緩，仍應嚴密監控坡地易致災地區，要求各部會確認安全無虞再放寬管制讓民眾返家，儘早恢復家園及正常的生活。

豪雨 高雄市

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