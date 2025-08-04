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地基塌陷擴大...台南柳營民宅屬危屋 市府急固邊坡

中央社／ 台南4日電
台南柳營區旭山里一戶民宅旁邊坡，2日晚間因地基掏空，停車棚與汽機車隨土石滑落下方，幸未釀人員傷亡，昨天住戶8人撤離後，崩塌擴大損及房屋，市府今天緊急加固邊坡。圖／民眾提供
台南柳營區旭山里一戶民宅旁邊坡，2日晚間因地基掏空，停車棚與汽機車隨土石滑落下方，幸未釀人員傷亡，昨天住戶8人撤離後，崩塌擴大損及房屋，市府今天緊急加固邊坡。圖／民眾提供

台南柳營區旭山里一戶民宅旁邊坡，2日晚間因地基掏空，停車棚與汽機車隨土石滑落下方，幸未釀人員傷亡，昨天住戶8人撤離後，崩塌擴大損及房屋，市府今天緊急加固邊坡。

台南市政府今天發布新聞稿指出，柳營區旭山里民宅因土石流導致地基掏空事件，民政局、水利局及區公所昨天皆派員至現場討論如何因應，並調派怪手進行鋼板打樁，盼減緩山坡地崩塌速度，可惜房屋地基仍塌陷。

民政局指出，經評估屋況已屬危險房屋，不宜繼續居住，目前住戶共8人已由柳營區公所完成撤離安置作業，避免後續風險

水利局進一步說明，今天緊急以鋼軌及鋼板進行邊坡坡腳加固穩定作業，防止山坡地繼續滑動及崩塌，後續將視現場變化進行階段性補強與監測。

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