知本遊樂區開園 浸水營東段、綠島觀海步道仍暫封
近日連雨，台東山區雨量超出以往，創歷年同月降雨紀錄，隨著西南氣流減弱，知本國家森林遊樂區今天恢復開園；浸水營國家步道東段、綠島觀海步道尚須維修仍暫停開放。
林業保育署台東分署今天表示，因「0728豪雨」帶來連續降雨，今天降雨終於停歇，工作人員完成森林育樂場域巡檢工作後，知本國家森林遊樂區（含虎比公寓知本館、自然教育中心）已於今天恢復開園。
此外，轄管自然步道包括嘉明湖國家步道、安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、鯉魚山步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道，經巡檢後已對外開放。
至於浸水營國家步道東段、綠島觀海步道，尚須進行維修復舊，仍暫停開放，開放日期另行公告。
林道部分，知本林道可通行至5.7公里、利嘉林道可通行至16.5公里、延平林道可通行至5公里、錦屏林道可通行至14公里、霧鹿林道可通行至12公里、紅石林道可通行至17公里。
林保署台東分署提醒民眾，近期台東山區土壤含水量高，仍有土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊；相關訊息將公告於台灣山林悠遊網站（https://recreation.forest.gov.tw/）及相關網站。
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