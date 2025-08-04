水災重創嘉義 立委王育敏關懷家園重建
嘉義地區持續遭受西南氣流強降雨侵襲災情嚴峻，國民黨籍立委王育敏前往六腳鄉、義竹鄉等災區勘查慰問鄉親，災後清潔與消毒為當務之急，王育敏與國民黨嘉義縣黨部捐贈2千瓶消毒水發送至災區民眾手中，盼助災民度過難關。
王育敏偕同義竹鄉鄉長黃政傑慰問義竹鄉受災鄉親、勘查民宅屋頂修繕進度；由於屋頂毀損居家環境潮濕、積水未退，病菌孳生風險升高，災後清潔與消毒成為當務之急，她親自發送消毒水至災區民眾手中，安慰並表達關心。
勘災過程中，許多居民對於災後修復補助制度表示無奈，義竹鄉東榮村村長表示，因縣府效率不彰，早在修繕補助辦法尚未公告前，村長已自行修復卻因此被排除在補助範圍之外，質疑政府標準不一、缺乏彈性。
另有鄉親抱怨，目前申請災害補助需提供現場照片張數過多，流程繁瑣，加上家中忙於清潔、處理漏水，根本無暇備齊文件，呼籲政府簡化流程、主動協助。
王育敏呼籲中央政府儘速提出更合理有效的協助措施，並提出4項建議；政院加碼補助台南風災受損之房屋修繕補助嘉義也應跟進同步發放。已先進行修繕住家災民新補助辦法應涵蓋這些住戶。政府應簡化補助文件需求與流程並派員協助。政府協助進行災後清消工作。
王育敏強調，災後重建刻不容緩，地方與中央應攜手合作，讓每一位受災鄉親都能早日回復正常生活。
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