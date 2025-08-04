屏東連日豪雨山區原鄉多路斷 鄉公所籲避免上山

西南氣流影響屏東山區連日豪雨，三地門、春日、泰武、牡丹等鄉皆出現道路坍方、落石阻道情形。鄉公所呼籲，近期路況不穩，非必要仍避免上山。

西南氣流帶來山區豪雨，依中央氣象署資訊，屏東縣連8日累積雨量最高處霧台鄉神山測站，測得2360毫米；三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等鄉連續停班課6天；霧台鄉及三地門鄉德文村、大社村，以及春日鄉士文村連續停班課達1週。

三地門鄉長曾有欽告訴中央社記者，今天上山搶通道路，發現屏31線德萊公園方向，約有100公尺道路、地基變形，已向縣府報修，但路面狀況短期內難以修繕完成。德文村居住在較危險地區已撤離10人，族人須小心用路，大型車輛應管制進入。

泰武鄉公所在臉書粉專表示，大武山之門往北大武山登山口約350公尺處，道路地基掏空、相當危險。相關單位已進行封鎖及後續處理，籲請民眾配合管制，共同維護登山安全，並暫時遠離山區及河岸等危險地區。

春日鄉公所表示，古華村通往士文村路段嚴重路面坍方，屏146線10K至11K處路基掏空，出現長4公尺、寬1公尺、深10公尺大洞。雖單線仍可通車，考量路面多泥石，仍暫時封閉道路，建議用路人改由「士文前山聯道」通行。同時提醒，近日山區多處坍方、路面塌陷，溪水暴漲，路況極不穩定，應避免非必要上山。

牡丹鄉表示，鄉內石門與往四林方向路面崩裂、斷樹阻道，暫時無法通行，公所已派員處理。