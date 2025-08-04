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嘉縣豪大雨 山區診療照護不停歇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供

連續豪雨造成山區道路中斷，為照顧偏鄉醫療阿里山衛生所、梅山、番路衛生所醫療團隊堅守崗位，維持一般門診，阿里山衛生所各村衛生室也同步啟動通訊診療，持續提供醫療服務。

嘉縣府表示，山區多處土石滑落與道路坍方造成交通中斷，且多日停班課影響有就醫需求的民眾。為照護民眾健康，阿里山鄉衛生所及9間衛生室醫療團隊提供基礎照護，並備有常用藥品與急救藥品，豪雨期間持續提供門診服務，同步啟動通訊診療，共服務74人，梅山及番路衛生所門診照常看診，讓民眾即時獲得必要醫療協助。

嘉義衛生局長趙紋華表示，為強化偏遠地區醫療量能，衛生局結合健保署IDS計畫，輔導阿里山鄉衛生所、天主教聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院於阿里山鄉各村提供巡迴醫療服務，並在石棹設立24小時全年無休醫療站，大林慈濟醫院也在大埔醫療站提供24小時急診待診。

衛生局為克服交通不便造成的就醫限制情形，積極向衛福部爭取遠距醫療資源，目前已在阿里山鄉衛生所、阿里山香林衛生室、梅山瑞里醫療站、大埔鄉醫療站完成布建，讓偏鄉民眾享有便利、可近性醫療服務，番路鄉及梅山鄉衛生所正常看診。

衛生局呼籲，山區天候變化快速，民眾盡量避免外出，如有醫療送藥需求、可透過電話或LINE等方式與衛生所聯繫。若有緊急就醫需求，必要時將啟動醫療轉診或後送就醫，維護民眾健康。

嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣受豪大雨侵襲，但山區衛生所啟動看診及通訊診療，照護不停歇。圖／嘉義縣政府提供

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