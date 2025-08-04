南下免費搭帆布竟被說「擺拍」 裝修公司負責人：會繼續公益

台中市萬豐室內裝修公司自組團隊南下嘉義縣朴子、六腳地區免費替民眾搭帆布、修繕房屋，昨天新聞曝光之後，卻引來不少「人頭帳號」的批評和謾罵，讓負責人趙晉潁頗為意外，感覺「因為政治關係，好意的心情被誤解」，還有人批評他的行為是「別有用心擺拍」不過，他今天表示，「未來二十年我們還是會繼續擺拍公益行程」。

趙晉潁說，他雖然是現任台中市政府的市政顧問，但外界不知的是，他的市政顧問還是一位綠營市議員的推薦。至於會被聘為市政顧問，跟所謂的政治立場無關，而是長期獻身公益。

他說，自己從來不喜歡被染上任何政治色彩，而是只看政府有沒有真心的為民眾做事。他目前是大里區永隆國小家長會的榮譽會長，曾任台中市家長會長總會第11屆會長，也是台中市警友會第三辦事處的常務顧問，疫情期間並捐了百萬片口罩給各大醫院。除了經常捐助警方配備和消防急救耗材，另還經常捐助瑪利亞基金會和多家育幼院。

趙晉潁說，他歷來就是喜歡做公益，看到嘉南地區民眾受苦，因為感覺「政府的效率實在太慢了！」才會主動號召公司裡的師傅和協力廠商一起去幫忙。如果把他的行為形容為「拍擺」也沒有關係，因為「也真的擺拍了二十年，終於出頭了，未來二十年我們還是會繼續擺拍公益行程」。

他說，為嘉義居民搭帆布的新聞曝光後，有很多人連繫想捐錢或捐物資，但他都婉拒了。他也聲明，不會接受金錢和物資，但現在的確很缺人手，若是想去幫忙倒是可以。