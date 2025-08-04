豪雨阻交通...全台13處公路受阻驚見災情 搶通時間1次看

受到西南氣流豪雨影響，不少道路受阻、封閉，交通部公路局統計，目前有9處路段預警性封閉、2處道路災阻、2處道路出現災情，提醒民眾，中南部山區土石仍不穩定，觀光景點及交通道路仍有封閉狀況，呼籲民眾避免前往，另豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路局指出，因應0728豪雨影響，公路局截至今（4日）下午2時止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：9處

1.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500(荖濃路段)，東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

2.高雄市桃源區台20線79K至89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月1日18時實施預警性封閉，其中台20線79K+400(樂樂路段)路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

3.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

4.高雄市桃源區台20線98K+800(復興橋)已於8月3日14時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，因強降雨導致台20臨105線11k(禮觀路段)、12K+350(禮觀路段)及23K+300(天池路段)邊坡落石坍方，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

7.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線19k+500(葫蘆谷路段)路基流失、台27線20K+630(六津橋)野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(替代道路台27甲線)

8.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

9.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0K+150(南沙魯路段)及4K+150(錫安山路段)路基缺口及8K(南沙魯路段)土石泥流，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

二、道路災阻路段：2處

1.台南市南化區台20線51K(南化路段)土石流，封閉雙向車道，預計於8月4日21時排除。

2.高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800(三明火路段)受楠梓仙溪河水攻擊影響，造成路基沉陷長度約500公尺，實施道路封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

三、道路災情：2處

1.嘉義縣水上鄉台1線南下275K+400 (水上路段) 路面下陷，封閉南下車道，北上車道通行，預計於8月5日10時排除。

2.高雄市六龜區台27線24K+100(大津路段)南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。