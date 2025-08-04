台南南化山區道路坍方...子女憂母缺藥 衛生局啟動關懷助回診
台南因受到颱風及連日來豪大雨影響，南化山區南179線多處道路嚴重坍方，通往關山里交通受阻，導致居民日常生活與健康照護受到影響，區公所災防中心昨就接獲一名焦急女兒來電，因擔憂家住南化的林姓母親陷入缺藥困境，衛生所獲悉也立即啟動關懷，讓林女順利回診。
據了解，南化區公所災防中心昨接獲一通來自焦急女兒的來電，指稱林姓母親因道路坍方交通阻斷，恐陷入缺藥困境，希望相關單位能夠幫忙；南化衛生所獲報後立即啟動關懷，先瞭解林女就醫與用藥資源後，同時請衛生局展開跨單位聯繫，並告知林女親人可從嘉義大埔方向可通行，家屬也隨即接送林女順利回診。
衛生局表示，倘若道路完全中斷，會循向中央衛福部申請無人機送藥的作法，確保病人維持不中斷的治療；目前南化衛生所已針對該區全里12位持有慢性病連續處方箋民眾逐一確認，暫時無藥物中斷問題，每月定期巡迴關山的醫療服務支援也會如期進行。
此外，衛生局長李翠鳳今早也前往南化關山里進行訪查，深入災區探訪居民健康需求，李翠鳳強調，無論山路是否中斷，守護市民健康的心從未間斷，同時感謝基層醫護、社區幹部與家屬，協助守護市民的健康。
衛生局也呼籲，偏鄉長者在災害期間的醫療韌性與系統支持非常重要，依健保局領取連續處方箋規定，病人可在下一次領藥10天前領藥，建議長者或家屬要互相提醒，在災害預警前，一定要提早領藥備用，以防治療不中斷。
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