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影／南部山區豪雨路斷 卓榮泰勘災提加速治水政策

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，台27線一處鐵皮屋民宅被洪水沖破邊坡岌岌可危。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，台27線一處鐵皮屋民宅被洪水沖破邊坡岌岌可危。記者劉學聖／攝影

行政院卓榮泰今前往高雄山區勘災，他表示將這次0728大雨災情納入丹納絲颱風特別條例，將編列超過300億經費改善山區治水工程，卓榮泰強調一路上山走來看見一旁河川全是滾滾泥沙，且水位已退下許多，已足夠怵目驚心，「可見大雨前兩天，當地居民見暴漲河水的不安，我完全能深深體會」。

高雄市山區從上月28日起降下多日豪雨，雨勢直逼莫拉克風災超過3千公厘，尤其原民山地交通重創，包括台20線南橫公路、台29線出現多處崩塌，並造成2死3失聯，卓榮泰表示，先前與高雄市長陳其邁視訊了解災情時，陳很憂心地說明山區道路毀損情形，他當下就決定第一時間前往勘災，給予搶修道路人員感謝和鼓勵，卓榮泰說，他已特別交代農業部林業署對於山林水土保護加強檢討、改進，也會由交通部協調廠商協助砂石運送，避免長期堆放，導致未來歷史重演。目前針對各界希望0728災情納入丹納絲颱風特別條例，今日下午內政部公共工程委員會和前進指揮所將會研擬該條例，同時將0728、0802大雨災情納入，能夠做的一定會要求到位，希望配合妥善工法、加快工期」，讓台20線、台29線加速搶通效率，減少山區孤島情形。

卓榮泰表示，我相信過去的治水工程絕對不是沒用，但這幾天下雨實在是超乎預期，「既然上天出給我們這考題，我們只能盡量交出好答案。」

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，台27線一處鐵皮屋民宅被洪水沖破邊坡岌岌可危。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，台27線一處鐵皮屋民宅被洪水沖破邊坡岌岌可危。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，行政院長卓榮泰（右二）、高雄市長陳其邁（左二）、民進黨立委賴瑞隆（左一）、邱議瑩（右一）陪同，特地南下到災區勘災，並表示將提特別條例來治水。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，行政院長卓榮泰（右二）、高雄市長陳其邁（左二）、民進黨立委賴瑞隆（左一）、邱議瑩（右一）陪同，特地南下到災區勘災，並表示將提特別條例來治水。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，造成台20線南橫公路多處道路坍方，公路局緊急搶修。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，行政院長卓榮泰（前右）在高雄市長陳其邁（前左）陪同下，特地南下到災區勘災，並表示將提特別條例來治水。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，行政院長卓榮泰（前右）在高雄市長陳其邁（前左）陪同下，特地南下到災區勘災，並表示將提特別條例來治水。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，台27線一處鐵皮屋民宅被洪水沖破邊坡岌岌可危。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，台27線一處鐵皮屋民宅被洪水沖破邊坡岌岌可危。記者劉學聖／攝影

這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，高雄市長陳其邁（右）陪同行政院長卓榮泰特地南下到災區勘災，民眾上前跟市長陳情。記者劉學聖／攝影
這次西南氣流影響造成高雄山區豪大雨，雨勢直逼莫拉克風災，高雄市長陳其邁（右）陪同行政院長卓榮泰特地南下到災區勘災，民眾上前跟市長陳情。記者劉學聖／攝影

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