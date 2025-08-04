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台南強降雨「治水有成」的永康又淹 市府水利局提對策

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南強降雨「治水有成」的永康又淹水，市府水利局爭取中央整治蜈蜞潭中排。圖／台南市政府水利局提供
台南強降雨「治水有成」的永康又淹水，市府水利局爭取中央整治蜈蜞潭中排。圖／台南市政府水利局提供

台南連日強降雨，「治水有成」的永康區還是有社區淹水引發民怨。經查部分原因是永康蜈蜞潭中排堤岸崩塌，威脅附近地區民眾生命財產安全。市政府水利局下午表示，已向經濟部水利署爭取1725萬元補助應急，將先新建蜈蜞潭中排左側護岸改善。

水利局表示，永康區2日最大延時1小時雨量為103.5毫米，「已超過500年頻率」，豪大雨造成排水系統排洪不及，道路有短暫積水現象，但雨勢趨緩就迅速退水。

水利局表示，永康區蜈蜞潭中排部分仍為土堤，且為農田水利署權管範疇，經水利局巡查發現護岸有崩落時，為保護民眾生命財產安全，針對需改善部分向中央單位爭取經費，水利署補助1,725萬元。

水利局將先進行「蜈蜞潭中排(1K+196～1K+358)左岸新建應急工程」，改善蜈蜞潭中排改段落左岸護岸，預計採施作坡面工160公尺，坡高約3.5至4.5m公尺，正辦理工程招標作業中，期能改善該區排水安全。

蜈蜞潭中排屬農田水利署權管，水利局表示，考量上游區段有河道遭民眾占用，下游則涉及私有土地等因素，既有護岸還無法全區段完成改善，影響整體排洪效能，將積極與農水署及相關單位協調，持續協助推動辦理相關排水改善，提升區域排洪能力，增加排水護岸安全，確保市民生命財產安全。

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