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高雄山區成孤島物資匱乏 議會3黨團號召議員發起一日捐

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副議長曾俊傑及議會3黨團總召江瑞鴻、黃香菽、陳善慧共同號召議員發起一日捐，「絕不讓高雄原鄉災民感到孤單！」關懷原鄉市民，並呼籲社會資源投入災區。記者宋原彰／翻攝
高雄市副議長曾俊傑及議會3黨團總召江瑞鴻、黃香菽、陳善慧共同號召議員發起一日捐，「絕不讓高雄原鄉災民感到孤單！」關懷原鄉市民，並呼籲社會資源投入災區。記者宋原彰／翻攝

高雄連日總雨量逼近2009年88雨災，那瑪夏、桃源及茂林3個原鄉受創嚴重，原鄉面臨民眾斷糧及嬰幼兒斷奶粉、缺尿布的立即危機，部分區域陷入孤島困境。高雄市副議長曾俊傑及議會3黨團總召江瑞鴻、黃香菽、陳善慧共同號召議員發起一日捐，「絕不讓高雄原鄉災民感到孤單！」關懷原鄉市民，並呼籲社會資源投入災區。

目前高雄原鄉面臨斷糧及嬰幼兒斷奶粉、缺尿布的立即危機，部分區域發生坍方、路斷情況，陷入孤島困境；高議會不分藍綠，由曾俊傑和民進黨團江瑞鴻總召、國民黨團黃香菽總召及無黨團結聯盟陳善慧共同發起一日捐，關懷災區市民，各黨團議員積極迴響。曾俊傑說，絕不能讓原鄉民眾感到孤單，各黨團議員會投入伸援行列。

曾俊傑強調，連日豪雨造成的災情比大家預期嚴重，期盼透過議員薪資一日捐號召更多社會資源投入災區，幫助自己的市民同胞。議會民進黨團、國民黨團、無黨團結聯盟及無黨籍議員首度同步伸援災區，共同發起薪資一日捐，3位黨團總召亦以救災優先及積極重建為前提，呼籲社會大眾一起關懷災區市民。

此外，高雄市社會局長蔡宛芬近日也帶著3台貨車載物資上，親自前往那瑪夏區提供物資，有民眾發文感謝「很感謝她帶我們下山，我們在那瑪夏困了6天終於可以回家了」，全程由一名男子開路，帶著物資車一路從甲仙過來那瑪夏，「穿越巨大落石，走過掏空路基的路，翻山越嶺，有你們真好，謝謝你們」。

高雄連日總雨量逼近2009年88雨災，那瑪夏、桃源及茂林3個原鄉受創嚴重，原鄉面臨民眾斷糧及嬰幼兒斷奶粉、缺尿布的立即危機。記者劉學聖／攝影
高雄連日總雨量逼近2009年88雨災，那瑪夏、桃源及茂林3個原鄉受創嚴重，原鄉面臨民眾斷糧及嬰幼兒斷奶粉、缺尿布的立即危機。記者劉學聖／攝影

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