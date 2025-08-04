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高雄山區慘兮兮！48處道路受損 桃源、那瑪夏兩地孤島明解除

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
荖濃溪水勢盛大，一棟溪畔鐵皮屋地基流失崩塌。行政院長卓榮泰視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影
荖濃溪水勢盛大，一棟溪畔鐵皮屋地基流失崩塌。行政院長卓榮泰視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影

0728豪雨雨量超越莫拉克，重創高雄山區道路。南橫公路多達20處道路災害，其中桃源區人口集中處主要橋梁勝境橋出現橋墩下陷災情，北三里交通中斷進入第6天，明天才能搶通道路；那瑪夏主要聯外道路台29線有6處受損，預估8月7日才能全線搶通。另在市府管轄道路也有22處受損，初估重建經費3.8億元。市長陳其邁說，高雄道路柔腸寸斷，希望國會能以最快速度通過特別條例，加速災區重建。

行政院長卓榮泰今天中午到六龜寶來勘災，寶來居民遞送陳情書，要求荖濃溪要加大疏濬力道。立委邱議瑩說，很多道路崩塌處屬於林業保育署管轄的國有林地，林保署對於攔砂壩等水土保持工程相對保守，日後要納入考量。

公路局說明，0728西南氣流豪雨，高雄山區總雨量2800毫米，已超過莫拉克風災總雨量2500毫米，造成台20線南橫公路5處邊坡坍滑、8處路基流失、2處路基淹沒及5處橋梁受損，共20處；台29線那瑪夏路段有6處，加起來有26處致災處。

此外，寶來2號橋路基流失40公尺，已投入300個消波塊，明霸克露橋不通，復興以上三里不通，另外台20線88公里處勝境橋是進入桃源市區的主要橋梁，出現A1橋台下邊坡滑動及 P2橋墩下陷災情，短期會先用千斤頂頂住，長期需要橋梁修復，經費4.4億元。

台29線那瑪夏道路部分，民生橋暴漲導致達卡努瓦里進不去，另兩個里勉強可通行，民生橋清淤效果不好，長期來需要重建，期末報告已經完成，經費需要4億元。桃源勝境橋加上那瑪夏民生橋，兩座橋梁共需8.4億元，希望列入特別條例。

聽完簡報後，院長卓榮泰關心何時可解除那瑪夏及桃源兩地的孤島部落交通問題。公路局說，針對復興以上三里交通分東西兩端進行，希望明天中午之前可以全面搶通。那瑪夏部分，明天傍晚之前可以搶通那瑪夏通往嘉義道路，因今早4.5K 又有坍方，8月7日傍晚才能讓台29線全線搶通。

除公路局管轄的台20線及台29線省道外，高雄山府管轄的道路受創也高達22處，高市府工務局長楊欽富說明，涵蓋高128甲仙路段、高182內門路段、高132茂林等10條區道，共有22處道路土石崩塌、4處路基流失淘空，重建經費達3億8600萬元。

交通部長陳世凱總結，台20、台29兩條道路受損相當嚴重，台29線那瑪夏只有一里有孤島效應，桃源有三里，目前都有戰備存糧，最晚到明天傍晚可以解除孤島效應，公路局同仁已經一周沒有回家，感謝各單位人員協力支持。

行政院長卓榮泰今率交通部長陳世凱視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今率交通部長陳世凱視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影
台20線88公里處勝境橋是通往桃源人口集中聚落的重要橋梁，此次豪雨導致橋台及橋墩下陷。記者徐白櫻／攝影
台20線88公里處勝境橋是通往桃源人口集中聚落的重要橋梁，此次豪雨導致橋台及橋墩下陷。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰視察南橫公路災損情況。記者劉學聖／攝影

桃源 橋梁 雨量 豪雨 南橫 崩塌 那瑪夏 高雄市

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