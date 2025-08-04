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地基全掏空！台南山區民宅硬生崩落 居民親眼目睹住家被毀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨遭掏空，前晚停車棚已掉落10層樓高邊坡，今早雨勢仍未停歇，民宅部分建築也硬生崩落，所幸屋內人員均已先撤離，但看見家園被毀，居民也相當無奈與無助。圖／民眾提供
台南柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨遭掏空，前晚停車棚已掉落10層樓高邊坡，今早雨勢仍未停歇，民宅部分建築也硬生崩落，所幸屋內人員均已先撤離，但看見家園被毀，居民也相當無奈與無助。圖／民眾提供

台南連日豪雨下不停，不僅造成山區多處道路土石崩塌，柳營旭山里一處民宅地基也遭掏空，前晚停車棚已掉落10層樓高邊坡，這兩天雨勢仍未停歇，土石持續滑落，民宅部分建築昨下午硬生崩落，所幸屋內人員均已先撤離，但看見家園被毀，居民相當無奈與無助。

南市水利局進一步說明，目前緊急以鋼軌及鋼板進行邊坡坡腳加固穩定作業，以防止山坡地繼續滑動及崩塌，後續也將視現場變化進行階段性補強與監測。

據了解，柳營旭山里邱家民宅旁的邊坡前晚已出現滑落跡象，當時停車棚及2台汽車、1輛小貨車及1輛機車全掉落10層樓高邊坡，邱姓一家人嚇得整晚不敢睡，柳營區公所獲悉後，昨天趕緊協助緊急撤離並安置邱姓一家8口。

邱姓家人原擔憂連日豪雨土石崩塌流失嚴重，房屋後續不知是否還能居住，孰料，這兩天雨勢仍未停歇，該棟民宅地基疑難以承受，昨天短短不到10秒鐘，住家部分牆壁瞬間裂開崩塌墜谷，屋內的家具、鐵皮屋頂也全掉落，邱姓一家人則站在屋外眼看家園破裂損壞。

邱姓家人提到，住家邊坡土石崩落嚴重，就怕房子整個墜落，這兩天也趕緊回來搶救一些重要的物品與家具，昨天整理到一半，聽到「崩！」一聲，跑出來查看，沒想到部分建築就裂開崩落，真的很無奈，「原本準備要慶祝父親節，現在這個父親節好難過」，但幸好人員都平安。

邱姓家人一度哽咽說，住在這裡已經40年了，一家三代同堂有8口人，也不方便長期去住親戚家打擾，後續也不知道該怎麼重建，現在雖有工程單位協助進行擋土作業幫忙，但雨仍然一直下，真的很怕整個家就這樣崩塌掉落了。

柳營區公所也說明，邱姓一家人目前安置收容在柳營尖山埤渡假村，後續也會協助邱家人申請安遷救助，因該處民宅邊坡出現滑落跡象，為避免後續降雨引發更大災害，已針對周邊地質與相關單位研擬處置方案，避免後續大範圍坍塌。

柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨沖刷遭掏空，部分房屋昨也受影響崩塌，目前已有相關單位協助進行擋土作業，避免後續大範圍坍塌。圖／民眾提供
柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨沖刷遭掏空，部分房屋昨也受影響崩塌，目前已有相關單位協助進行擋土作業，避免後續大範圍坍塌。圖／民眾提供

柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨沖刷遭掏空，部分房屋昨也受影響崩塌，目前已有相關單位協助進行擋土作業，避免後續大範圍坍塌。圖／民眾提供
柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨沖刷遭掏空，部分房屋昨也受影響崩塌，目前已有相關單位協助進行擋土作業，避免後續大範圍坍塌。圖／民眾提供

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