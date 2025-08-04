加速丹娜絲災後重建 內政部祭三萬元修屋補助、租金補貼救急

為加速災後重建腳步，內政部4日表示，行政院已核定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助專案」，針對投入災區修繕工作的施工廠商，每棟房屋最高補助3萬元，目前已媒合71家廠商參與修繕作業，並優先協助弱勢家庭的住宅修復。

內政部指出，考量台灣仍處颱風季節，必須加快修繕速度。中央、地方與民間團體正持續合作，協助受災戶與施工廠商媒合，儘速展開修復工程，盼透過公私協力，讓災民早日恢復安全居所。

補助部分，內政部表示，最高可申請10萬元的「家園復原慰助金」目前仍由嘉義縣市與台南市持續受理中，其中台南市已陸續完成撥款，其他縣市也在加快審查與發放流程。

此外，若受災戶的房屋毀損面積超過五成，經地方政府認定須修繕才能使用，且全家無其他自有住宅者，可憑「受災證明」申請中央擴大租金補貼，每戶每月補助金額依租屋所在地區不同，從2千元至8千元不等，並可加碼至原金額的1.2倍，以減輕在外租屋期間的經濟壓力。