影／往屏東山區「唯一道路」前年才修好 今遇雨路變形、下陷100公分
通往屏東縣三地門鄉德文村唯一道路屏31縣在2020年因遇雨道路坍方，道路變形，直到2023年才修復完成，未料才剛修好沒多久，今年2025年又遇上山區接連暴雨，今天道路搶通後，上山一看，屏31縣2.6公里到3公里處，短短400公尺道路下陷100公尺左右、變形、出現大裂縫，讓居民很擔憂。
三地門鄉長曾有欽說，道路今天搶通上山查看卻發現，「道路、地基都變形了」，在屏31線往德萊公園方向發現，約有100公尺的道路都變形，「很危險，要即時搶救」，這部分還是要靠中央、或是專款搶救，因為該處為縣道，要請縣府評估要不要做預警性封路。
「路況變成這樣真的很擔心！」德文村長憂心忡忡的說，加上部落已經停電4天了，發電機已經沒有油了，希望相關單位盡快協助。台電表示，今天道路搶通後，台電人員已先進入霧台鄉完成搶修，下午也抵達德文部落展開搶休行動。
德文部落族人包男擔心的說，屏31線2.6公里到3公里，這400公尺的道路，2023年才剛修好沒多久，這400公尺真的讓人擔心，「撤離兩天」，今天一上來部落看到多處路基下陷，高低落差大，真的很擔心。
通往屏東縣三地門鄉德文村唯一道路屏31線2020年8月因大雨道路坍方，塌陷落差超過100公分，災害復建工程歷經6次流標，終於在2020年7月發包，直到2023年7月才完工，未料完工後才過兩年，仍不敵這次山區連日來的暴雨，族人返家的路又更遠了。
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