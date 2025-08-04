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郭智輝陪卓揆台南勘災 強調經濟部全力配合救災

中央社／ 台南4日電

行政院長卓榮泰今天前往台南柳營區，視察由經濟部水利署協助媒合廠商修繕的民宅，陪同出席的經濟部長郭智輝向台南市長黃偉哲表示，一定全力配合，共同把救災工作做好。

卓榮泰上午到台南市柳營區，關心雲嘉南災後復原前進指揮所規劃、由政府單位分工媒合廠商進行修繕工程的民宅，並在郭智輝與黃偉哲等人陪同下，聽取前進指揮所指揮官陳金德，以及負責柳營區媒合作業的經濟部水利署進行簡報。

黃偉哲與郭智輝在行程中短暫對談交流救災工作，郭智輝向黃偉哲表示，經濟部已號召廠商募集冰箱、冷氣、家具等物資，希望能用來幫助災區中低收入戶，也會協調台電、台水等單位出動災區所需機具，大家都在共同救災，一定全力配合，把事情都做好。

郭智輝隨後向卓榮泰表示，因為今天還要到高雄主持另一個有關匯率、稅率方面會議，視察行程結束後隨即搭車離開。

郭智輝 黃偉哲

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