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彰化雨不斷 芬園三合院後院崩塌、員林民宅地基流失

中央社／ 彰化4日電

彰化地區雨勢不斷，芬園鄉三合院後院土石大面積崩塌，雖用帆布覆蓋，土石仍不斷流失；員林市民宅地基流失，崩落土石成為土石流，公所緊急用太空包做擋土牆，防災情擴大。

受西南氣流影響，彰化地區連日大雨不斷，造成彰化縣芬園鄉、彰化市、員林市、二水鄉等鄉鎮發生淹水及土石流等零星災情，其中位在彰化芬園鄉同安村八卦山脈1處三合院，因邊坡土石流失，住戶發現三合院後院成為深約10公尺坑洞。

同安村長林子瓏接獲通報，趕緊安排住在三合院內的一家人撤離，同時用帆布覆蓋崩塌處；不過，受大雨影響，崩塌範圍不斷擴大，林子瓏今天接受媒體聯訪時說，昨天崩塌處旁又新增3公尺長裂縫，如果雨勢不停，崩塌情形會更嚴重，居民恐無家可歸。

除芬園鄉有三合院後院土石崩塌，員林市昨天有民宅地基流失，流失土石伴隨雨水順勢而下形成土石流，員林市公所人員除協助住戶撤離外，也緊急調來太空包裝土石，作為臨時擋土牆，以免山下房屋遭波及。

崩塌 土石流

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